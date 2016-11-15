Рада приняла закон о выплатах обманутым вкладчикам

Компенсации смогут получить не только непосредственно вкладчики банков, но и люди, которые по недосмотру подписали договора с другими компаниями.

Депутаты поддержали людей, которые представляются "вкладчиками банка Михайловский" Василий Артюшенко, ZN.UA

приняла закон о возмещении физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг. Президентский законопроект №5390 поддержали 285 народных депутатов.

Согласно закону, к банковскому вкладу приравниваются средства граждан, привлеченные в качестве займа или вклада в небанковское финансовое учреждение через банк, выступивший поверенным по соответствующему договору.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчику, и не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу закона начать выплаты.

Напомним, что 11 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о защите "обманутых вкладчиков". Об этом он сообщил во время встречи с людьми, которые представляются вкладчиками банка "Михайловский".

В настоящее время Фонд гарантирования вкладов физических лиц возвращает вкладчикам обанкротившихся банков суммы до 200 тыс. грн. Эти деньги выплачиваются, если депозитный договор был оформлен непосредственно с банком, а не с другими фирмами (как это сделали "вкладчики" банка "Михайловский").