Рада приняла закон о потребительском кредитовании

Законом запрещена реклама кредитов под ноль процентов. Потребитель будет проинформирован об эффективной ставке.

В Украине запретили рекламу кредитов под ноль процентов Андрей Товстыженко, ZN.UA

приняла закон "О потребительском кредитовании". Проект №2455 в целом поддержали 247 народных депутатов.

Закон регулирует отношения между кредитодателями, кредитными посредниками и потребителями при предоставлении услуг потребительского кредитования.

Закон устанавливает:

- обязанность кредитодателя предоставлять и разъяснять условия и особенности потребительского кредита;

- обязанность банка или другого финансового учреждения проводить оценку кредитоспособности заемщика;

- требования к рекламе в соответствии с Директивой ЕС 2008/48 о договорах потребительского кредитования, в частности, в части информации об эффективной процентной ставки. Запрещена реклама под ноль процентов кредитов и кредитов без документального подтверждения финансового состояния заемщика;

Закон регулирует вопросы предоставления дополнительных услуг по договорам потребительского кредитования. Потребитель будет проинформирован об эффективной, а не номинальной процентной ставке, начиная от рекламы кредита и заканчивая заключенным договором.

Действие закона распространяется на все потребительские кредиты, то есть кредиты: для личных целей, семейных нужд и не охватывает кредиты для предпринимательских целей.

Законом установлено, что "потребитель имеет право в любое время полностью или частично досрочно вернуть потребительский кредит".

Кредитодателю запрещается отказывать потребителю в принятии платежа в случае досрочного возврата потребительского кредита.

Закон предусматривает реструктуризацию обязательств по договору о потребительском кредите, устанавливает очередность погашения требований по договору и особенности ответственности потребителя по договору о потребительском кредите.

Подробнее о нынешней ситуации в банковской сфере читайте в статье Александра Савченко "Банки, мошенники, кризисы, кредиты..." в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".