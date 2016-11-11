Порошенко попросил Раду немедленно принять закон о вкладчиках лопнувших банков

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Фонд гарантирования вкладов будет платить деньги налогоплательщиков людям, которые представляются "вкладчиками банка "Михайловский".

Порошенко пообещал деньги "вкладчикам" банка "Михайловский" Сайт президента Украины

Президент Украинывнес в Верховную Раду проект закона о защите "обманутых вкладчиков банков".

Как сообщает президентская пресс-служба, об этом он заявил во время встречи с представителями обворованных вкладчиков банка "Михайловский".

"Обращаюсь к парламентариям с просьбой во вторник поставить его на голосование и проголосовать", - добавил президент.

Документ был разработан при участии НБУ, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Минфина, правоохранительных органов. По словам главы государства, законопроект предусматривает предоставление права Фонда гарантирования вкладов физических лиц, после тщательного изучения всех обстоятельств заключения каждого конкретного депозитного договора и после разработки порядка выплат, обеспечить возврат средств.

При этом Порошенко заверил: "Никому не дадим злоупотреблять этим законом. Те, кто были задействованы в сомнительных схемах, будут нести ответственность, но честных людей мы должны защитить".

Напомним, что по данным СБУ, первый этап реализации разработанного Россией плана дестабилизации ситуации намечен на 15 ноября. "Старт указанных действий запланирован на 15 ноября с всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков", - сказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик. По его словам, 17 ноября акции должны трансформироваться в протест против повышения жилищно-коммунальных тарифов, который, по планам РФ, должен перерасти в блокирование правительственных структур.

В настоящее время Фонд гарантирования вкладов физических лиц возвращает вкладчикам обанкротившихся банков суммы до 200 тыс. грн. Эти деньги выплачиваются, если депозитный договор был оформлен непосредственно с банком, а не с другими фирмами (как это сделали "вкладчики" банка "Михайловский").