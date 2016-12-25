От практики задержания на границе вагонов с топливом пострадали еще несколько компаний

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Наблюдатели и пострадавшие импортеры связывают действия силовиков с вымогательством.

СБУ выборочно останавливает на границе составы с газом, провоцируя дестабилизацию рынка Вагон.by

В перечень импортеров сжиженного газа, чьи составы уже около месяца безосновательно тормозятся на украинской границе по требованию следователей СБУ в связи с расследованием дела о финансировании терроризма, попали еще несколько компаний, в то время как в практику перехвата составов с топливом на таможне включилась также Нацполиция Украины.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет заместитель директора "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн. По его словам, силовики интересуются у поставщиков соответствием бумаг и содержанием в грузе опасных веществ, для чего импортеров отправляют на процедуру отбора проб. Для многих компаний эта процедура затянулась уже на месяц.

Всего от действий СБУ пострадало 16 компаний, некоторые из которых (такие как "СВГ-Плюс" и "Лео-Петрол"), виграли суд против спецслужбы, но так и не смогли освободить свой груз.

"Примечательно, что до сих пор никто не может понять мотивов СБУ. В версию о реальной необходимости отбора проб, естественно, не верит ровным счетом никто. Это подтвердил и суд, который у СБУ выиграли "СВГ-Плюс" и "Лео-Петрол", - отмечает автор

По словам Куюна, перечень компаний, которыми интересуется СБУ, расширяется.

"Более актуального списка компаний, чем ранее опубликованный, пока никто не видел. Между тем уже понятно, что перечень подозрительных компаний в нем обновляется. В частности, известно о том, что с требованием отбора проб столкнулась компания "Газтрон-Украина", ранее не замеченная в опальном списке. Остановлены ее цистерны, следовавшие в адрес родственной компании "Род-Ник". Партия в 500 т, которую купянская таможня "завернула" в Харькове на отбор проб, — одна из крупнейших в этой истории", - говорится в статье.

Аналитик сообщает, что помимо СБУ, к практике перехвата груза на основе сомнительных подозрений подключилась также Нацполиция, которая объявила о якобы выявлении убытков от махинаций на Энергетической таможне в 42 млн грн.

"Все выглядит серьезно, пока не доходит до сути дела: "Коммерческие структуры разработали преступную схему по импорту сжиженного газа с территории РФ. Завозился он якобы для социально-бытовых нужд населения, а реализовывался на заправочных станциях".На всякий случай сообщим, что в Украине газ для коммунально-бытового потребления и автогаз, реализуемый на АГЗС, никак не отличаются ни по химсоставу, ни по налогообложению, ни в чем-либо другом", - отмечает Куюн.

По его словам, в данный момент известно лишь об одной коммерческой структуре, у которой полиция провела обыски по данному делу – харьковской компании "Род-Ник", владеющей крупнейшей сетью АГЗП в области и вместе с упомянутым "Газтроном" входит в группу ITL.

Автор отмечает, что след СБУ удалось найти также и в этом деле. Так, причиной для открытия харьковской полицией уголовного производства стало письмо Союза ветеранов СБУ в Харьковсой области.

"Именно ветераны СБУ заметили упомянутый беспредел на энергетической таможне в виде перепрофилирования газа, предназначенного для коммунальных нужд, в автомобильный. Примечательно также, что возбуждение дела о финансировании терроризма, по которому задерживались на досмотр цистерны, и письмо ветеранов имели место в один период", - указывает Куюн, обращая внимание на то, что данные факты толкают наблюдателей к мысли о том, что СБУ занимается банальным вымогательством.

Ранее сообщалось, что в ноябре силовые ведомства начали тормозить на границе грузовые составы со сжиженным газом, а затем и вовсе арестовали несколько отдельных партий газа в рамках дела о финансировании терроризма, спровоцировав перебои в поставках.

Подробнее о ситуации с выборочным перехватом вагонов с импортным сжиженным газом по требованию СБУ читайте в статье Артема Куюна "Автогазовый "шатун" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".