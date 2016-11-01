Опубликован закон о моратории на продажу сельхозземель до 2018 года

Закон о продлении запрета на отчуждение с/х земель вступает в силу 2 ноября.

Мораторий на продажу с/х земель вступит в силу 2 ноября Андрей Товстыженко, ZN.UA

Закон о продлении в Украине до конца 2017 года моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения опубликован в официальной газете парламента "Голос Украины" сегодня, 1 ноября.

Таким образом, с завтрашнего дня, 2 ноября, он официально вступит в силу.

Напомним, 6 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель" (рег. №5321-1).

Закон продлевает еще на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельхозназначения, что позволит за это время урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Как пишет в своей статье для ZN.UA первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, экспертной рабочей группой, сформированной при Госгеокадастре, предложен концепт запуска рынка земли в Украине в несколько этапов.