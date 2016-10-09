Ученые-экономисты предостерегают от принятия закона, который может привести к обезземеливанию пайщиков

По их мнению, проект закона №4010а открывает значительные дополнительные возможности для концентрации на основании права эмфитевзиса сельскохозяйственных угодий в сверхкрупных размерах.

При принятии закона арендатору можно будет использовать чужой земельный участок по своему усмотрению

В последнее время под лозунгом дальнейшего реформирования земельных отношений в Украине активизировались попытки монополизации права пользования сельскохозяйственными землями для товарного производства. Речь идет об узаконивании беспрепятственного распоряжения земельными участками (паями) крестьян и землями государственной и коммунальной собственности с помощью механизма эмфитевзиса.

Это намерение может быть реализовано с принятием проекта закона Украины №4010а от 15.07.2016 г. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правового регулирования пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис)".



Об этом говорится в статье "Кому выгодно "усовершенствование арендных отношений" на основе эмфитевзиса" для ZN.UA, авторами которой являются 12 ученых-экономистов.



По их мнению, проект указанного закона открывает значительные дополнительные возможности для концентрации на основании права эмфитевзиса сельскохозяйственных угодий в сверхкрупных размерах, ведет к обезземеливанию малых производителей сельскохозяйственной продукции — владельцев земельных паев. Это делает невозможным развитие семейного и семейно-корпоративного фермерства — основы аграрного устройства подавляющего большинства стран мира, вызовет разорение селообразующих сельскохозяйственных предприятий со всеми негативными последствиями для продовольственной независимости государства, сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, а также к исчезновению крестьянства как носителя традиционных знаний и национальной культуры.



"Так, законопроектом предложено внести изменения в часть первую статьи 135 Земельного кодекса Украины, согласно которым договор эмфитевзиса будет заключаться по результатам земельных аукционных торгов, к которым допускаются все физические и юридические лица (то есть как агрохолдинг, так и личное крестьянское хозяйство). Победителем будет участник, предложивший самую высокую цену. Понятно, что малые и средние сельскохозяйственные производители и фермерские хозяйства не могут на равных конкурировать за земельный участок. У них нет для этого необходимых собственных запасов финансовых ресурсов, а государство сейчас не предусматривает обеспечение им доступа к долгосрочному льготному кредитованию для участия в конкурсных торгах эмфитевзиса", - говорится в статье.



"Обретение долгосрочного (до 50 лет) права эмфитевзиса по содержанию предложенного проекта близко к обретению права собственности на угодья: землепользователь-эмфитевт может продать право эмфитевзиса, сдать его в аренду, отдать в залог при получении кредита, передать в наследство. То есть использовать чужой земельный участок по своему усмотрению, без согласования с его владельцем. В течение определенного срока эмфитевзиса владелец участка не может расторгнуть договор, а после его окончания должен выкупить у эмфитевта право пользования собственным участком. Защита прав сегодняшних крестьян-владельцев земельных участков в данном проекте вообще отсутствует. Указанное касается также земель государственной и коммунальной собственности", - отмечается в статье.

Напомним, Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018 года. Законопроект №5321-1 в целом поддержали 297 депутатов.