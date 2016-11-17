Нефть Brent упала ниже $ 47 за баррель на фоне увеличения ее запасов в США

Запасы "черного золота" в США за неделю выросли на 5,3 миллиона баррелей - до 490,3 миллиона.

Brent снижалась до 46,56 доллара за баррель ukrnafta.com

Мировые цены на нефть в четверг, 17 ноября, снижаются на фоне публикации данных министерства энергетики США об увеличении запасов "черного золота" в стране за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% - до 46,56 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,13% - до 45,51 доллара за баррель.

Минэнерго США опубликовало в среду данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). За неделю, завершившуюся 11 ноября, запасы "черного золота" выросли на 5,3 миллиона баррелей - до 490,3 миллиона. Аналитики ожидали значительно меньшего увеличения показателя - на 1,48 миллиона баррелей.

Также накануне в США открыли крупнейшее в стране нефтяное месторождение. В сланцевом бассейне Wolfcamp обнаружено порядка 20 миллиардов баррелей нефти, 450 миллионов кубометров природного газа и 1,6 миллиарда баррелей сжиженного природного газа.

В то же время внимание инвесторов остается прикованным к предстоящей 30 ноября встрече ОПЕК для обсуждения алжирских договоренностей по ограничению уровня добычи.

В конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.