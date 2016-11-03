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Россия незаконно добывает на шельфе Крыма миллиарды кубов украинского газа – "Черноморнефтегаз" 5

3 ноября в 09:34

Добытый газ из шельфа поставляют на оккупированный полуостров.

Вышка Бойко, Черноморнефтегаз
Россия незаконно добывает газ на шельфе Крыма

Россия после аннексии Крыма ежегодно добывает 2 млрд куб. м газа на захваченном у Украины шельфе Черного моря, заявили в украинском "Черноморнефтегазе", сообщает "BBC Україна" со ссылкой на главу компании Светлану Нежнову.

РФ украла крымские активы у НАК "Нафтогаза Украины", и теперь добытый газ из шельфа поставляют на оккупированный ею полуостров.

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17 октября НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России и требуют возместить $ 2,6 млрд убытков, нанесенные захватом активов группы в Крыму.

В частности "Нафтогаз" потерял в Крыму и на шельфе 15 месторождений нефти и газа, 3 перспективные площади залежей нефти и газа, Глебовское подземное газохранилище (ПХГ), более 1200 км магистральных газопроводов, 43 газораспределительные станции, 29 единиц плавсредств, 4 плавучие буровые установки, среди которых две современные высокотехнологичные – СПБУ "Петро Годованец" и "Незалежнисть", а также многие другие объекты производственной инфраструктуры.

 

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Тэги газ Крым Украина шельф Нафтогаз Россия
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5 комментариев
  • Masha Ivanova Сегодня, 10:41 после того как рф украла "черноморнефтегаз" начались проблемы с газом в геническе херсонской области.украина покупала газ в 2010 г за 230 долларов и в 2013 году "кровосися" и "легитимный" довели цену на газ до 430 долларов.сейчас украина уже почти год не покупает у рф газ, а покупает на европейском рынке по цене менее 200 долларов. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Igor Gomenskiy Сегодня, 10:14 зараз для населення україни газ шо з україни шо європи однаково дорога ціна Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Николай Зеленский Сегодня, 10:14 А що ви хотіли від кацапів..це вори і бидло.. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Masha Ivanova Сегодня, 10:09 газ, добытый "черноморнефтегазом" шёл на потребление в крыму: для населения и для промышленности, и в геническом районе херсонской области. леся туринска, учи матчасть. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Lesia Turyanska Сегодня, 09:54 Ось тільки цікаво, а куди йшли ці міліарди кубометрів газу тоді, як вони ще належали не Росії? Адже і тоді Україна дуже дорого купувала газ у Росії? Тобто, не морочте нам голову, газ, як і раніше крадуть олігархи і українському народу зовсім байдуже чиї це олігархи. ураїнські, чи російські. І це попри конституцію, де надра належать нібито народу.... Ответить Цитировать Пожаловаться
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