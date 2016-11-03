Добытый газ из шельфа поставляют на оккупированный полуостров.

Россия незаконно добывает газ на шельфе Крыма

Россия после аннексии Крыма ежегодно добывает 2 млрд куб. м газа на захваченном у Украины шельфе Черного моря, заявили в украинском "Черноморнефтегазе", сообщает "BBC Україна" со ссылкой на главу компании Светлану Нежнову.

РФ украла крымские активы у НАК "Нафтогаза Украины", и теперь добытый газ из шельфа поставляют на оккупированный ею полуостров.

17 октября НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России и требуют возместить $ 2,6 млрд убытков, нанесенные захватом активов группы в Крыму.

В частности "Нафтогаз" потерял в Крыму и на шельфе 15 месторождений нефти и газа, 3 перспективные площади залежей нефти и газа, Глебовское подземное газохранилище (ПХГ), более 1200 км магистральных газопроводов, 43 газораспределительные станции, 29 единиц плавсредств, 4 плавучие буровые установки, среди которых две современные высокотехнологичные – СПБУ "Петро Годованец" и "Незалежнисть", а также многие другие объекты производственной инфраструктуры.