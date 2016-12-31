"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на полмиллиарда долларов с CitiBank и Deutsche Bank

Гарантом сделки выступил Всемирный банк.
Соглашение предусматривает предоставление Украине возобновляемой кредитной линии на закупку газа. Действие линии рассчитано на четыре года – два на закупку газа, и два – на погашение кредита.
"Гарантия Всемирного банка и кредитная линия являются экономически более выгодными по сравнению с другими кредитными соглашениями "Нафтогаза". По условиям финансирования "Нафтогаз" продолжит покупать газ по действующим контрактам, сменив форму оплаты с предоплаты на оплату после поставки", – пояснили в компании.
"Нафтогаз" может использовать кредитные средства для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении с учетом конкурентноспособности соответствующих предложений на рынке энергоносителей.
"Эти средства позволят обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", – заверил глава правления НАК Андрей Коболев.
30 ноября Кабмин предоставил Всемирному банку госгарантию под обязательства "Нафтогаза", которые возникли после предоставления Международным банком реконструкции и развития кредитных гарантий на сумму 500 млн долларов для закупки газа.
Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года.
Как пишут Алла Еременко и Ганна Люта в своем материале для ZN.UA, вместо прямых бюджетных дотаций в 2016 году правительство покрывает убытки "Нафтогаза" посредством немонетизированных субсидий. К такому выводу авторы пришли, проанализировав опубликованную неаудированную отчетность НАК за первое полугодие 2016 года
"Единственное отличие — вместо ОВГЗ, которыми раньше госбюджет поддерживал штаны "Нафтогаза Украины", теперь выписывают так называемые протоколы на рассчитанную сумму субсидий. Эти протоколы оборачиваются по кругу: бюджет — потребитель газа — поставщик газа (облгазы) — "Нафтогаз"— бюджет. Денег как таковых подобная схема не предусматривает", - констатируют Еременко и Люта.
Авторы подчеркивают, что поскольку в "Нафтогазе" убытки предыдущих периодов достигают почти 60 млрд грн, то налог на прибыль компания не будет платить до тех пор, пока не покроет их.
Больше читайте в статье Аллы Еременко и Ганны Лютой "Черновик финотчетности "Нафтогаза": лакмусовая бумажка или шагреневая кожа?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA