"Нафтогаз" готов купить дешевый газ у "Газпрома"

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Украина уже год не покупает российский газ из-за негибкой позиции "Газпрома". "Нафтогаз" готов к дальнейшим переговорам.

Газпром должен снизить цену, чтобы попытаться вернуться на украинский рынок Markit / Depositphotos

Украинская сторона поддерживает инициативу проведения в Брюсселе встречи по газу в трехстороннем формате с участием Украины, ЕС и России.

"НАК "Нафтогаз Украины" благодарен вице-президенту Европейской комиссии Марошу Шефчовичу за донесение позиции украинской стороны российской власти в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком", - говорится в сообщении компании.

В то же время в вопросе импорта газа для украинского рынка "Нафтогаз" руководствуется двумя главными критериями: конкурентная цена и гарантии надежности поставок. "Негибкая позиция "Газпрома" по этим критериям привела к тому, что предложение российской стороны не является конкурентным уже в течение года", - отметили в компании.

"Нафтогаз" готов к возобновлению поставок газа из РФ на условиях, зафиксированных в предыдущих "зимних пакетах", - говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что трехсторонняя встреча ЕС-Украина-Россия по газу пройдет в ближайшие дни в Брюсселе.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о готовности продать Украине 1,5-4 млрд кубометров газа.

25 ноября 2016 года исполняется ровно год, как НАК "Нафтогаз Украины" прекратил импорт газа со стороны Российской Федерации. За этот период Украина получила из Европы около 10,7 млрд куб. м газа.