Министр финансов рассказал, где правительство возьмет деньги на повышение "минималки"

Повышение зарплат бюджетникам за счет дополнительных налоговых поступлений от вывода из "тени" зарплат в частном секторе.

Данилюк рассказал, где взять деньги на "минималку"

На, которые планируется повысить в 2017 году, не потребуется дополнительных затрат из государственного бюджета, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире канала "112. Украина".

О том, где правительство собирается найти финансовые ресурсы на повышение минимальных зарплат до 3200 гривень в месяц, министр сказал так: "Решение относительно увеличения минимальных зарплат является сбалансированным. То есть дополнительных расходов из бюджета не предполагается. Это финансируется за счет того, что часть зарплат выходит из тени, и на эти зарплаты будут оплачены дополнительные налоги, за счет которых будет увеличение минимальной зарплаты. Мы все просчитали, мы подошли довольно консервативно, понимая, что меры детенизации не всегда на 100% эффективны".

По словам Данилюка, повышение минимальной зарплаты не предусматривает сокращение других расходных статей государственного бюджета, поскольку повышение зарплат бюджетникам должно произойти за счет вывода из "тени" зарплат в частном секторе. "Только за счет вывода зарплат из тени. Более 2,5 млн человек в частном секторе получат увеличенную зарплату в 3200 гривен, и это приведет к тому, что будут уплачиваться дополнительные налоги в бюджет, в Пенсионный фонд и местные бюджеты. Эти фонды будут использованы, чтобы поднять зарплаты для учителей и врачей", – отметил министр.

Ранее в статье ZN.UA эксперт Марианна Онуфрик, руководитель общественных программ (Институт общественно-экономических исследований) выразила мнение о том, для частного сектора повышение "минималки" может обернуться углублением тенизации заработных плат, поскольку не все работодатели будут готовы на такое резкое их повышение.