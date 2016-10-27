Повышение минимальной зарплаты скажется на субсидиях со следующего отопительного сезона

В Минсоцполитики заявляют, что размер назначенной субсидии не изменится до весны.

Рева отметил, что до конца отопительного сезона повышение тарифа будет полностью компенсировано

Повышение минимальной зарплаты повлияет на субсидии на уплату жилищно-коммунальных услуг со следующего отопительного сезона, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Тем, кому сейчас назначена субсидия, ее размер не изменится", сказал он в эфире "Радио Свобода".

Рева отметил, что до конца отопительного сезона повышение тарифа будет полностью компенсировано, исходя из тех доходов, которые граждане получали до повышения минимальной зарплаты.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что кабмин намерен увеличить в проекте государственного бюджета на 2017 год размер минимальной зарплаты в два раза.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение о введении возможности оплачивать счета за централизованное отопление на протяжении нескольких месяцев. Новация будет распространяться только на тех граждан, которые не получают жилищные субсидии. В месяц обращения необходимо будет оплатить 50% счета, другую часть - равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.