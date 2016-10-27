Повышение минимальной зарплаты скажется на субсидиях со следующего отопительного сезона

В Минсоцполитики заявляют, что размер назначенной субсидии не изменится до весны.
Повышение минимальной зарплаты повлияет на субсидии на уплату жилищно-коммунальных услуг со следующего отопительного сезона, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Тем, кому сейчас назначена субсидия, ее размер не изменится", сказал он в эфире "Радио Свобода".
Рева отметил, что до конца отопительного сезона повышение тарифа будет полностью компенсировано, исходя из тех доходов, которые граждане получали до повышения минимальной зарплаты.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что кабмин намерен увеличить в проекте государственного бюджета на 2017 год размер минимальной зарплаты в два раза.
Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение о введении возможности оплачивать счета за централизованное отопление на протяжении нескольких месяцев. Новация будет распространяться только на тех граждан, которые не получают жилищные субсидии. В месяц обращения необходимо будет оплатить 50% счета, другую часть - равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.Радіо Свобода