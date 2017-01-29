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"Киевэнерго" не будет пересчитывать платежки за тепло для домов со счетчиками, где не соблюдался температурный режим

29 января в 11:03

Если дом оборудован счетчиком, его жители платят только за фактически потребленное тепло, заявил коммерческий директор компании.

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"Киевэнерго" связывает холодные батареи некоторых квартир с проблемами домовых сетей
shaturagrad.ru
В "Киевэнерго" не будут пересчитывать сумму платежей за тепло жителям оснащенных счетчиками домов, в которых температура воздуха на протяжении некоторого времени удерживалась ниже санитарной нормы в +18 градусов, заявил коммерческий директор ПАО "Киевэнерго" Евгений Бушма.

В интервью ZN.UA представитель компании указал на то, что подобный перерасчет исключается постановлением правительства.

" По состоянию на сегодняшний день, согласно законодательству, домам со счетчиками перерасчет не проводится (постановление Кабмина №151). И вот почему. Если дом оборудован счетчиком, его жители оплачивают фактически потребленное тепло. Если тепла, как вы говорите, не было неделю, соответственно, счетчик его не учтет, и начислений за него тоже не будет", - указал Бушма.

По его словам, в тех случаях, когда в доме нет тепла в квартирах одного стояка, проблемы могут заключаться в домовых сетях.

"Это свидетельствует о возможных проблемах в домовых сетях. В любом случае жителям нужно обратиться к поставщику услуг и/или ЖЭО, чтобы они комиссионно определили проблему и решили ее для восстановления теплоснабжения", - заключил директор.

Бушма также рассказал, что его компания рассматривает ситуации с "космическими" платежками, инспектируя дома, где находятся квартиры со слишком высокими начислениями. По его словам, подобные ситуации иногда обусловлены банальным воровством.

"В одном случае "космическая" платежка была обусловлена банальным воровством теплоэнергии. В доме незаконно отапливался подвал стоматологической клиники, жители второго этажа построили себе мансарды, верандочки и балконы. В документах значилась отапливаемая площадь в 200 кв. м, а по факту — раза в два больше. Чтобы обогреть реальную отапливаемую площадь, нужно в разы больше тепла. И его реальные объемы показал домовой счетчик. Соответственно, начисления за отопление для квартир было разделено пропорционально указанной в документах дома отапливаемой площади", - рассказал он.

Еще один эпизод с чрезмерно высокими суммами в платежках обнажил брешь в части учета тепла в домах с квартирными счетчиками.

"Согласно действующим в теплоснабжении нормативам, начисления в таких домах проводятся путем вычитания из общедомового потребления объемов потребления квартир со счетчиками. Что получается? Если твой сосед с квартирным счетчиком не передал его показания, то начислить ему сумму к оплате по какому-то среднему значению тепловая компания не может, а потребленное тепло оплатишь ты. Эта юридическая коллизия привела к дискриминации прав наших клиентов без счетчиков, а для нас обернулась серьезными репутационными и финансовыми рисками. Мы уже обратились в Минрегионстрой и НКРЭКУ с просьбой разъяснить этот вопрос и принять соответствующее решение", - резюмировал Бушма.

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Ранее сообщалось, что в декабрьских платежных квитанциях "Киевэнерго" за теплоснабжение учтено потребление не только за декабрь, но также и за последние дни ноября.

Подробнее о теплотарифах и механизме их начисления, особенностях учета теплопотребления и проблемах централизованного теплоснабжения в Киеве читайте в интервью Евгения Бушмы для ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги квартира потребление Киевэнерго
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3 комментария
  • наташа камбарова Сегодня, 13:25 Нас просто обманывают Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Вячеслав Яковлев Сегодня, 11:35 А як я міг використати менше енергії, якщо в мене перекриті батареї бо достатньо одного стояка? На мою думку, якщо температуру теплоносія подають більше ніж потрібно, то і вартість біде більшою. І це я ніяк не виправлю. А щодо лічильника: він ніби є, але ЖЕК до нього не допускає для контролю. І найцікавіше те, що вартість опалювання кв.м однакова за листопад і грудень. 32 гривні !!! Треба як мінімум зобов'язати Київенерго при фіксації показників лічильників присутність представника домового комітету (чи когось з жильців) і його підпис. А то нікому не відому, коли вони знімають покази і що там насправді! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Марина Яблонская Сегодня, 11:29 А кто проверяет, как снимают показания домовых счетчиков? Наш дом добивался, что бы снимали с представителем общественности, но как приходили тайно, так и проходят. У меня складывается впечатление, что никто ничего никаких показателей не снимает, сколько хотели, столько и насчитали, раскинули по квартирам и все. И не учитывают тех, у кого субсидия. Чем больше людей берет субсидии, тем больше платят остальные. Ибо их метры отнимают фактически, а накрутившие гигокаллории по счетчику, делят на всех тех, у кого субсидии нет. Ответить Цитировать Пожаловаться
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