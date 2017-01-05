Из-за похолодания в Киеве повысят температуру теплоносителя в батареях

Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов, распорядились чиновники.

Киевские власти готовится к похолоданию Андрей Товстыженко, ZN.UA

С 6 января, а 7-8 января температура воздуха ночью снизится от 17° до 19° мороза.

В связи с этим теплоснабжающие предприятия столицы должны увеличить температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что со стороны жилищных организаций должен осуществляться постоянный контроль за состоянием дома и оперативное исправление возможных технических неполадок, которые влияют на качество отопления. Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов.

По прогнозам Укргидрометцентра, 6 января в столице ожидается резкое снижение температуры ночью до 14-16°, днем 11-13° мороза. Ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/сек. 7-8 января ожидается дальнейшее похолодание: ночью 17-19° мороза, днем 7 января 15-17° и небольшой снег, а 8 января 12-14° мороза, осадков не предвидится.