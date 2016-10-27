ГПУ установила, кто вывел миллиард из банка "Финансы и Кредит"

В банке "Финансы и Кредит" действовала преступная группа, в которую входил помощник народного депутата.

Луценко поймал преступников, которые вывели из "Фиников" миллиард

Сотрудники ГПУ совместно с СБУ нашли должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые вывели средства банка на сумму более 1 млрд грн, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его данным, деньги выводили с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины - бывший помощник народного депутата.

"Сегодня одному из участников преступной группы - гр. Демченко А. И. - сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено до 12 лет с конфискацией имущества. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн. 340 тыс. грн", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, досудебным расследованием установлено, что должностные лица банка "Финансы и Кредит" перевели в австрийский банк 53,7 млн долларов в качестве гарантий для рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре. В дальнейшем средства были утрачены, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.

Напомним, что временная администрация была введена в банк "Финансы и Кредит" в сентябре 2015 года. Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат, мажоритарий и CEO горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

В интервью ZN.UA глава Нацбанка Валерия Гонтарева опровергла слухи о дроблении вкладов в банке "Финансы и Кредит". По ее словам, за месяц, в течение которого банк "Финансы и Кредит" формально не являлся проблемным, средства из него не выводились.