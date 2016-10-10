ЕС даст Украине 600 млн евро финпомощи только после отмены Киевом запрета на экспорт леса

Еще одной проблемой остается вопрос соцпомощи переселенцам.

Украина из 1,8 млрд евро помощи от ЕС за полтора года смогла получить только 600 млн kmu.gov.ua

Украина может получить очередной – второй по счету – транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза только после выполнения всех требований Брюсселя. А их осталось два – это необходимость отменить мораторий на экспорт леса из Украины и урегулировать предоставление социальной помощи внутренним переселенцам.

Об этом заявил новый глава представительства ЕС в Украине, посол Хьюг Мингарелли на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 10 октября. Общение посла с представителями СМИ стало его первым публичным выступлением с того времени, как 21 июля он был назначен главой европейского представительства.

"Есть ряд условий, предусмотренных для предоставления этих средств. Большинство из них было выполнены и остается два условия, которые еще необходимо выполнить: первое - это отмена запрета на экспорт леса, и второе – это выплата социальной помощи внутренним переселенцам", - сказал посол ЕС.

"Мы все надеемся, что появится возможность предоставить этот транш Украине в ближайшем будущем. Я не могу пока назвать конкретные сроки", - сказал он, добавив, что на сегодняшний день обсуждения этих вопросов все еще проходят между европейскими представители и украинской властью.

Ранее замминистра финансов Юрий Буца сообщил, что в этом году Украина уже не получит давно ожидаемый третий транш макрофинансовой помощи от ЕС на аналогичную сумму. В то же время он допускал, что возможность получить второй транш до конца года еще есть.

Напомним, Евроrомиссия еще в июле 2015 года выделила Украине макрофинансову помощь ЕС на общую сумму 1,8 млрд евро, поступление средств разбито на три транша каждый по 600 млн евро. Украина получила только первый транш.

Как писало ZN.UA, украинская деревообработка оказалась на перекрестке собственных интересов и евроинтеграцией Украины. Так, ЕС выступает против закона Украины, которым был введен мораторий на экспорт круглого леса, поскольку он нарушает соглашение об ассоциации с ЕС. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает возможным компромисс по мораторию на вывоз круглого леса.