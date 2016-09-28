Главари "ДНР" "национализируют" поступающую общественным организациям гуманитарную помощь – ИС

"Общественные организации" возмущены данным решением верхушки "республики".

Главари "ДНР" решили единолично распределять гуманитарку РИА Новости

Главарями "ДНР" принято решение о "национализации" всей гуманитарной помощи, поступающей в адрес различных общественных организаций "ДНР" - в частности "Союза афганцев" и "Союза десантников", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Отмечается, что данное решение вызвало возмущение у представителей "общественных организаций" оккупированных районов Донецкой области, которые планируют обратиться к российским "кураторам" с просьбой повлиять на противоправные, по их мнению, решения главарей "ДНР".

Вместе с тем, РФ запретила главарям ОРДЛО назначать своих людей без согласования с кураторами. Также должны быть согласованы все решения в социальной сфере.