Главари "ДНР" "национализируют" поступающую общественным организациям гуманитарную помощь – ИС

"Общественные организации" возмущены данным решением верхушки "республики".
Отмечается, что данное решение вызвало возмущение у представителей "общественных организаций" оккупированных районов Донецкой области, которые планируют обратиться к российским "кураторам" с просьбой повлиять на противоправные, по их мнению, решения главарей "ДНР".
Вместе с тем, РФ запретила главарям ОРДЛО назначать своих людей без согласования с кураторами. Также должны быть согласованы все решения в социальной сфере.ZN.UA