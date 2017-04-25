"Диамантбанк" через день после банкротства сообщил о прибыли в I квартале

Позиция Нацбанка пока неизвестна.
Согласно отчету, финучреждение в январе-марте 2017 года получило 1,7 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2016 года – 287,404 млн грн чистого убытка.
Чистый процентный доход банка за три месяца 2017 года составил 44,42 млн грн, что в 4,27 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (10,399 млн грн). С вычетом расходов на формирование резервов, чистый процентный доход "Диаманбанка" составил 16,326 млн грн против 306,408 млн грн чистого процентного убытка в первом квартале 2016 года.
Кредитный портфель банка за январь-март сократился на 14,8% - до 3,053 млрд грн, в целом активы сократились на 1,9% - 7,273 млрд грн.
Как отмечалось, 24 апреля Нацбанк принял решение об отнесении ПАО "Диамантбанк" к категории неплатежеспособных.
По данным НБУ, по состоянию на 24 апреля 2017 года владельцами существенного участия в ПАО "Диамантбанк" является Давид Жвания, Игорь Керез, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.
Согласно данным НБУ, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (7,414 млрд грн) "Диамантбанк" занимал 24-е место среди 93 украинских банков.
Интерфакс-Украина