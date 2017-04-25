Семь банкиров прошли процедуру "отбеливания"

Осенью на рынок могут вернуться экс-банкиры Бахматюка и Януковича – Денис Мальцев и Анна Гурова.

«Отбеленные» банкиры возвращаются на рынок Нацбанк Украины / Flickr

В период с мая 2016 года по апрель 2017 года по 13 лицам были поданы взаявки на так называемое отбеливание репутации, семь из которых были одобрены. Об этом в Нацбанке сообщили FinClub

Отмечается, что первыми "отмылись" экс-руководители банка "Юнисон".

"У нас не было претензий к главе правления банка "Юнисон", потому что банк был выведен с рынка по причине непрозрачной структуры собственности, а это к собственникам не имело отношения", — рассказывает экс-директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Завадецкий. Экс-глава этого банка Александр Глущенко стал развивать инкассацию в "ТАСкомбанке" на позиции зампреда, а экс-зампред Дмитрий Яковлев стал зампредом банка "Форвард".

Отмечается, что процедуру отбеливания репутации хочет пройти зампред правления "Укргазбанка" Вадим Березовик. Он до декабря 2016-го возглавлял "Вектор Банк", который в начале 2017-го обанкротился из-за отсутствия финансовой поддержки владельца учреждения Андрея Перкаля. "Вины менеджмента в том, что случилось с "Вектором", нет", – считает Вадим Березовик. Но в этом еще надо будет убедить Минфин – именно подпись владельца должна стоять на документах госбанка для НБУ.

Среди тех, кто не прошел "чистилище" Нацбанка, оказался экс-глава банка "Надра" Дмитрий Зинков, который хотел стать главой набсовета "Платинум Банка", но вовремя осознал ничтожность своих шансов. "Пакет по Зинкову был отозван банком. НБУ не принимал решения о подтверждении его деловой репутации", – сообщили в НБУ. Впрочем, поскольку банк "Надра" закрылся еще в феврале 2015 года, репутация Зинкова будет считаться снова безупречной уже в феврале следующего года.

Поскольку "банкопад" начался именно три года назад, в этом году право вернуться на рынок получат руководители 33 обанкротившихся в 2014 году банков.

Соответствующую вакансию уже может искать экс-глава правления "Банка Форум" Андрей Яцура. Осенью на рынок могут вернуться экс-банкиры Олега Бахматюка и Александра Януковича – Денис Мальцев и Анна Гурова.

Нацбанк Украины не способен эффективно противостоять выводу капитала политиками и чиновниками. Штрафные санкции Нацбанка за выявленные нарушения банков при работе с политическими значимыми лицами носят непрозрачный и достаточно субъективный характер. При этом надзорные процедуры регулятора банковской сферы сами имеют множество слабых мест, позволяющих безнаказанно выводить активы банков и перекладывать убытки на государство и других кредиторов банковских учреждений. - пишет в своей статье для ZN.UA банковский эксперт Вадим Сирота.

Подробнее о проблемах системы гарантирования вкладов читайте в статье Вадима Сироты "Политически значимые лица: заложники обстоятельств или головная боль банковской системы?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".