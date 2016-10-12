Цены на яйца выросли на 30% с начала октября

В среднем один десяток яиц теперь стоит около 20 грн.

Яйца за первые 10 дней октября подорожали на 27,7% tОrange.biz

В Украине по итогам первых десяти дней октября значительно повысились цены на яйца — в среднем с 15 грн до 19,2 грн за 10 шт. Подорожание с начала месяца составило сразу 27,7%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

При этом цены на некоторые остальные продовольственные товары увеличились незначительно, а по некоторым позициям — даже снизились (картошка, морковь, лук, гречка).

Так, увеличились цены на сахар на 0,4%, подсолнечное масло – на 0,2%, молоко - 1,7%, на пшеничный хлеб – на 0,5%, на ржаной – на 0,1%, курятину и говядину – на 0,6%.

Снизились цены на свинину – на 0,7%, гречку – на 1,2%, картофель – 1,3%, лук – 3%.

Напомним, чтос 1 октября в Украине вступило в силу решение Кабмина о временной отмене госрегулирования цен на продукты питания. Под это постановление попали, в частности, детское питание, хлеб, мука, сахар, крупы, мясомолочные продукты, яйца, подсолнечное масло и пр.

Отметим, что в сентябре инфляция подскочила до 1,8%. После трех месяцев сезонной дефляции в Украине снова начали расти цены. С начала года инфляция составила 6,4%.