Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,8%

После трех месяцев сезонной дефляции в Украине снова начали расти цены. С начала года инфляция составила 6,4%.
По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к сентябрю прошлого года) замедлилась до 7,9% (с 8,4% месяцем ранее).
За девять месяцев этого года потребительские цены в Украине выросли на 6,4%.
Напомним, что течение летних месяцев цены в Украине снижались: в июне на 0,2%, в июле – на 0,1%, в августе – на 0,3%.
По итогам 2015 года инфляция в Украине составила 43,3%.
Правительство заложило в госбюджете на 2016 год инфляцию в размере 12%. Однако, как писал экс-заместитель председателя НБУ Игорь Шумило для ZN.UA, "прогнозам НБУ и Минфина не доверяет никто, даже они сами".
Резкий скачок инфляции ожидается в октябре, когда примерно в два раза вырастут тарифы на отопление.ZN.UA