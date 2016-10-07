Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,8%

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После трех месяцев сезонной дефляции в Украине снова начали расти цены. С начала года инфляция составила 6,4%.

Летняя дефляция закончилась. Дальше цены будут только расти Василий Артюшенко, ZN.UA

Потребительские цены в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с августом выросли на 1,8%, сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к сентябрю прошлого года) замедлилась до 7,9% (с 8,4% месяцем ранее).

За девять месяцев этого года потребительские цены в Украине выросли на 6,4%.

Напомним, что течение летних месяцев цены в Украине снижались: в июне на 0,2%, в июле – на 0,1%, в августе – на 0,3%.

По итогам 2015 года инфляция в Украине составила 43,3%.

Правительство заложило в госбюджете на 2016 год инфляцию в размере 12%. Однако, как писал экс-заместитель председателя НБУ Игорь Шумило для ZN.UA, "прогнозам НБУ и Минфина не доверяет никто, даже они сами".

Резкий скачок инфляции ожидается в октябре, когда примерно в два раза вырастут тарифы на отопление.