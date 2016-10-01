В течении трех месяцев государство не будет регулировать цены на продукты

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Вступает в силу проект о временной отмене регулирования цен на продукты питания.

Кабмин временно отменяет регулирование цен на продукты питания freeimages.com

В Украине с 1 октября временно отменяется государственное регулирование цен на продукты питания. Соответствующее постановление № 656 еще 22 сентября утвердил Кабинет министров.

"На период пилотного проекта украинские фермеры, производители продуктов питания, а также торговые сети освобождаются от обязательной декларации цен и принудительного установления наценки. Это позволит производителям и ритейлерам сэкономить сотни миллионов гривен ежемесячно на администрировании декларативной себестоимости продуктов и наценки. Именно такую цену они платят сегодня за то, чтобы выполнять устаревшие постсоветские требования", - говорится в сообщении Кабмина.

Постановление запускает пилотный проект в сфере регулирования цен на продовольственные товары. Проектом предусмотрено временная отмена регулирования цен на продукты питания.

С 1 октября в течении трех месяцев будет изучаться динамика цен, и по результатам мониторинга будет принято решение об отмене, ограничении или обновления такого регулирования.

Пилотный проект по отмене госрегулирования цен закончится 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня за 1,5 года