С 2017 года производителям электроэнергии разрешили ежемесячно поднимать цены

На первом этапе предельный уровень повышения тарифов не может превышать 3%.

С 1 января 2017 года лицензиаты по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу смогут повышать тарифы на электроэнергию ежемесячно, но не более чем на 3%.

Об этом говорится в Порядке рыночного формирования розничных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую потребителям.

"Переход к рыночному формированию розничных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую потребителям, осуществляется поэтапно", - говорится в разделе постановления "Порядок расчета розничных тарифов на электрическую энергию для потребителей 1 и 2 классов напряжения на территории Украины".

Как отмечается, на первом этапе предельный уровень повышения тарифов не может превышать 3% от уровня тарифов на 01 декабря 2016 года с дальнейшим ежемесячным повышением не более чем на 3 % от уровня тарифов предыдущего месяца.

Розничные тарифы для потребителей электроэнергии 1 и 2 классов напряжения на территории Украины на период отхода от применения единых розничных тарифов на электрическую энергию будут устанавливаться НКРЭ ежемесячно, на основании данных лицензиатов по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу, до полного отхода от применения единых розничных тарифов.

Если в расчетном месяце не применялся предельный уровень повышения тарифов для одного из ПРТ, то с указанного месяца произошел полный отход от применения единых розничных тарифов.

Решение НКРЭ относительно установления розничных тарифов будет оформляться постановлением и обнародоваться не позднее чем до 23 числа месяца, предшествующего расчетному.

Как говорится в сообщении об официальном обнародовании Порядка рыночного формирования розничных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую потребителям, данный нормативный акт был опубликован в "Официальном вестнике Украины" 23 сентября 2016 года.