Цена на нефть выросла более чем на 5%, Brent превысила $ 47 за баррель

"Черное золото" дорожает на фоне новостей с переговоров ОПЕК.

Нефть дорожает rosneft.ru

Мировые цены на нефть в среду, 16 ноября, продолжают рост после вчерашнего резкого роста более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:31 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent поднялась на 0,34% — до $ 47,11 за бочку. Цена барреля нефти марки WTI возросла на 0,22% — до $ 45,91.

Нефть дорожает на фоне новостей с переговоров ОПЕК. По данным Bloomberg, урегулировать разногласия между ведущими членами картеля пытаются Катар, Алжир и Венесуэла. При этом Саудовская Аравия, Ирак и Иран по-прежнему не могут добиться распределения квот по объемам сокращения добычи.

В конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.