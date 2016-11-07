Боевики ИГИЛ в ходе отступления из Мосула подожгли нефтяные скважины

Наступление армии Ирака на Мосул не останавливается.

В Мосуле боевики жгут скважины с нефтью, беженцы покидают город Сайт ООН

Боевики ИГИЛ, отступая из горда Мосул в Ираке, подогли 19 нефтяных скважин. Под контролем боевиков осталось еще 6 скважин, не исключено, что подожгут и их, сообщает BBC.

В сообщении отмечается, что боевики уже использовали такую тактику при отступлении из города Кайяр на севере Ирака. Там в октябре они тоже сожгли за собой все скважины с нефтью.

Напомним, что премьер-министр Ирака предложил боевикам ИГИЛ, которые еще находятся в Мосуле, сдаться, если хотят сохранить свои жизни.

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Ранее сообщалось, что иракские войска подошли к аэропорту Мосула в ходе операции по вытеснению боевиков "Исламского государства" из города.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.