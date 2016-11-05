Террористы ИГ используют более 1,5 тысяч мирных жителей Мосула в качестве живого щита – ООН

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В оккупированном городе продолжаются массовые казни заложников.

Боевики вербуют в свои ряды детей в возрасте 9-10 лет и используют их в качестве боевиков в Мосуле Сайт ООН

В иракскомбоевики террористической группировки "Исламское государство" удерживают в заложниках не менее 1600 гражданских лиц, используя их в качестве живого щита во время воздушных бомбардировок, осуществляемых правительственными войсками и их союзниками, сообщает Центр новостей ООН в пятницу, 5 ноября.

Кроме того, в оккупированном городе продолжаются массовые казни мирных жителей. В частности,в ООН поступила информация об убийстве 2 ноября 180 бывших государственных служащих в восточном пригороде Мосула Каджали. Кроме того, по неподтвержденным данным, в самом Мосуле террористы казнили еще 200 человек.

По информации пресс-секретаря Управления Верховного комиссара по правам человека Равины Шамдасани, террористы насильно вербуют в свои ряды детей в возрасте 9-10 лет и используют их в качестве боевиков в Мосуле.

Кроме того, террористы грузовиками вывозит жителей города Хаммам аль-Алил в город Таль-Афар. Некоторым семьям сказали, что их отвезут в Сирию.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГ.