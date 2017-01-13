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Активисты РПР призвали депутатов принять закон о финансовой полиции

13 января в 21:11

Профильный комитет парламента в 2017 году не обсуждал трактование норм закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

налоговая милиция
Дополнительные финансовые поступления в бюджет от деятельности налоговой милиции не покрывают государственные расходы на ее содержание, сообщили в "Реанимационном пакете реформ"
Государственная фискальная служба
Эксперты по вопросам налоговой и бюджетной политики "Реанимационного пакета реформ" призвали Верховную Раду активизировать работу по рассмотрению, доработке и принятию закона о финансовой полиции в связи с ликвидацией налоговой милиции с 1 января.

Проанализировав нормы закона закона о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (№1797-VIII), эксперты пришли к выводу о невозможности устранения технической ошибки (неправильная нумерация пунктов) путем внесения правок или предоставления разъяснений.

Как сообщил активист РПР Олег Гетман со ссылкой на первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Андрея Журжия, в 2017 году комитет не обсуждал трактование норм закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает ликвидацию налоговой милиции.

"Что касается письма Нины Южаниной (глава налогового комитета Рады, – Ред.) к  ДФС Украины по вопросам ликвидации налоговой милиции, стоит отметить, что комитет по вопросам налоговой и таможенной политики не рассматривал данный вопрос. Собственно, народные депутаты, члены комитета, в этом году еще не собирались на совместные заседания, а потому это позиция высказана лично Ниной Петровной", – процитировал Журжия Гетман на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 13 января.

Эксперты РПР обратили внимание, что прекращение работы налоговой милиции в течение нескольких месяцев до создания финполиции не приведет к разбалансированию государственных финансов, так как "дополнительные доходы бюджета, полученные благодаря налоговой милиции, не покрывают даже стоимость содержания этого органа, а налогоплательщики должны осознавать, что любые преступления, совершенные ими за период создания финансовой полиции, будут неизбежно расследованы ней по завершению этого процесса".

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Как сообщалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты по ошибке поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и изъятии соответствующего раздела из Налогового кодекса с 1 января.

В связи с этим министр финансов Александр Данилюк пообещал инициировать принятие закона о создании финансовой полиции в ближайшее время.

В то же время руководство ГФС заявило, что налоговая милиция будет работать до тех пор, пока не будт создан орган, который ее заменит, сославшись на разъяснения председателя парламентского комитета комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.

По материалам: ZN.UA
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Тэги налоговая милиция ГФС Насиров Билан Минфин Данилюк Южанина
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