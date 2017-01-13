Активисты РПР призвали депутатов принять закон о финансовой полиции

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Профильный комитет парламента в 2017 году не обсуждал трактование норм закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Дополнительные финансовые поступления в бюджет от деятельности налоговой милиции не покрывают государственные расходы на ее содержание, сообщили в "Реанимационном пакете реформ" Государственная фискальная служба

Эксперты по вопросам налоговой и бюджетной политики "Реанимационного пакета реформ" призвали Верховную Раду активизировать работу по рассмотрению, доработке и принятию закона о финансовой полиции в связи сс 1 января.

Проанализировав нормы закона закона о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (№1797-VIII), эксперты пришли к выводу о невозможности устранения технической ошибки (неправильная нумерация пунктов) путем внесения правок или предоставления разъяснений.

Как сообщил активист РПР Олег Гетман со ссылкой на первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Андрея Журжия, в 2017 году комитет не обсуждал трактование норм закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает ликвидацию налоговой милиции.

"Что касается письма Нины Южаниной (глава налогового комитета Рады, – Ред.) к ДФС Украины по вопросам ликвидации налоговой милиции, стоит отметить, что комитет по вопросам налоговой и таможенной политики не рассматривал данный вопрос. Собственно, народные депутаты, члены комитета, в этом году еще не собирались на совместные заседания, а потому это позиция высказана лично Ниной Петровной", – процитировал Журжия Гетман на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 13 января.

Эксперты РПР обратили внимание, что прекращение работы налоговой милиции в течение нескольких месяцев до создания финполиции не приведет к разбалансированию государственных финансов, так как "дополнительные доходы бюджета, полученные благодаря налоговой милиции, не покрывают даже стоимость содержания этого органа, а налогоплательщики должны осознавать, что любые преступления, совершенные ими за период создания финансовой полиции, будут неизбежно расследованы ней по завершению этого процесса".

Как сообщалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты по ошибке поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и изъятии соответствующего раздела из Налогового кодекса с 1 января.

В связи с этим министр финансов Александр Данилюк пообещал инициировать принятие закона о создании финансовой полиции в ближайшее время.

В то же время руководство ГФС заявило, что налоговая милиция будет работать до тех пор, пока не будт создан орган, который ее заменит, сославшись на разъяснения председателя парламентского комитета комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.