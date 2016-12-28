Шикарный новогодний корпоратив налоговики оплатили за счет профсоюза

Новогодняя вечеринка ГФС якобы обошлась в 450 тысяч гривень.

Шикарный корпоратив налоговики не оплачивали из бюджета

На празднование Нового года в комплексе ВДНХ Государственная фискальная служба (ГФС) не потратила ни одной бюджетной копейки, сообщается в ответе ГУ ГФС в Киеве на запрос "Украинской правды".

По данным налоговиков, празднование обошлось в 300 тыс. гривень, плюс по 150 гривень с каждого приглашенного человека.

"Около 1000 человек изъявили желание принять участие в мероприятии, поэтому, учитывая время года, был избран вместительный объект - один из павильонов НВЦ Экспоцентр Украины (ВДНХ). Профсоюзная организация ГУ ГФС в Киеве, заключив договор с ООО "Старлайт развлечения", получила комплекс услуг по организации новогоднего мероприятия", - говорится в ответе.

По данным ГФС, договор ГУ ГФС в Киеве со "Старлайт развлечения" предусматривал оплату услуг в сумме 300 тыс. гривень. Также каждый сотрудник ГУ ДФС в Киеве, который изъявил желание принять участие в мероприятии, сдал по 150 гривен за каждого человека, включая членов семьи. Таким образом, согласно ответу ДФС, празднование обошлось в 450 тысяч гривень в рассчете на 1 тысячу человек.

Как сообщалось, новогодний корпоратив для около 1 тысячи сотрудников Государственной фискальной службы города Киева проходил в отдельном павильоне на территории ВДНХ и обошелся минимум в 1 миллион гривень.

Программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" подсчитала примерную стоимость празднования работников ГФС.

В распоряжении ДФС был отдельный павильон №7 на территории национального комплекса "Выставка достижений народного хозяйства" (ВДНХ), вход в который позволяли согласно спискам. Аренда такого павильона стоит около 50 000 гривень в сутки, еще 25 000 гривень - дополнительные арендные деньги за время, необходимое для декора помещения, узнали журналисты.