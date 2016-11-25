В Киеве открыли квартиру-музей семьи Ивана Франко

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В 2016 году исполнилось 160 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти литератора.

В Киеве открылась квартира-музей семьи украинского поэта, писателя, драматурга и ученого Ивана Франка. Церемония октрытия состоялась в пятницу, 25 ноября.

Музей создан по инициативе внука и единственного прямого потомка литератора - Роланда в доме, в который советская власть в 1949 году насильно пересилила из Льова родственников Ивана Франко.

В квартире находится мемориальная комната, где частично отображен быт семьи – предметы интерьера, документы, фотографии и работы Тараса, Зиновии, Дарии и Роланда Франко.

В 2016 году исполнилось 160 лет со дня рождения и 100 лет со смерти Ивана Франко, а также 120 лет с тех пор, как увидел свет его знаменитый поэтический сборник "Зів'яле листя".

Подробнее о творчестве и личной жизни литератора читайте в интервью с директором Львовского литературно-мемориального музея Ивана Франко Романом Гораком "Любовь Франко" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".