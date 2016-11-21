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Порошенко начал сбор денег на Музей-мемориал на Аллее Героев Небесной сотни

21 ноября в 12:01

Год назад правительство приняло решение о создании Музея-мемориала Революции достоинства.

Порошенко майдан
Порошенко хочет построить Музей-мемориал Революции достоинства за деньги благотворителей
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко выступил инициатором создания благотворительного фонда дл строительства на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве Музея-мемориала Революции достоинства.

"Выступаю инициатором и первым спонсором создания благотворительного фонда по сбору средств для строительства Музея-мемориала и для проведения международного конкурса на его лучший проект", - заявил президент на торжествах по случаю годовщины Революции достоинства в Киеве.

Год назад, 18 ноября 2015 года президент Украины Петр Порошенко обратился к Кабмину с просьбой создать в центре столицы музей Революции достоинства и мемориальный комплекс Героев Небесной сотни.

Вслед за этим Кабинет министров Украины распорядился создать "Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Достоинства".

По материалам: ZN.UA
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Тэги музей революция Порошенко
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