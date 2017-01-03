В Чехии принудительно эксгумировали останки известного украинского писателя Александра Олеся

В могиле украинца собираются похоронить другого человека.

Останки Александра Олеся на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать Игорь Булыга

Останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы.

Как стало известно ZN.UA, в могиле Олеся на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Как известно, Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривенm — ред.). По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся. По словам украинских диаспорян, перезахоронение запланировано на 12:00 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены неизвестны . Известно однако, что могилу уже раскопали. Сейчас на Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ждут консула.

Министр информполитики Юрий Стець отметил в комментарии ZN.UA, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее. В свою очередь, на просьбу об официальном комментарии Министерства иностранных дел по этому поводу, в пресс-службе МИД попросили ZN.UA направить в министерство информационный запрос.