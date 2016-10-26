Букеровскую премию впервые получил американский писатель

Жюри решило, что роман Пола Битти "шокирующий и неожиданно смешной"

Американец Битти получил Букеровскую премию за "шокирущий" роман Русская служба Би-би-си

Британскую Букеровскую премию по литературе впервые получил американский писатель. Она присуждена Полу Битти из США за роман "Распродажа".

"Распродажа" - сатирическая история темнокожего молодого человека, который пытается вернуть сегрегацию и рабство в одном из пригородов Лос-Анджелеса. Роман начинается с судебного процесса над рассказчиком, сообщает Русская служба ВВС.

Жюри отметило, что роман "шокирующий и неожиданно смешной", а председатель жюри Аманда Форман заявила, что книга разрушает все социальные табу.

Битти родился в 1962 году в Лос-Анджелесе. "Распродажа" - его четвертый роман. Книга уже выиграла несколько премий в США.

В прошлом году лауреатом премии стал писатель Марлон Джеймс (Ямайка), получивший ее за роман "Краткая история семи убийств".

Букеровская премия является одной из самых престижных премий в англоязычной литературе. Она присуждается с 1969 года. Изначально для ее получения автору необходимо было проживать в одной из стран Содружества наций (Великобритания и бывшие колонии), Ирландии или Зимбабве. В 2013 году Фондом Букеровской премии было решено присуждать ее вне зависимости от гражданства писателя. Единственное условие – книга должна быть написана на английском языке и опубликована в Великобритании.