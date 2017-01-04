Топ-5 самых ожидаемых фильмов января

В прокат выходит долгожданная экранизация Assassin's Creed и "Молчание" Мартина Скорсезе.
ZN.UA, основываясь на рейтингах IMDb и "Кинопоиска", отобрало самые ожидаемые фильмы этого месяца.
В пятерку лучших вошли: экранизация серии игр Assassin's Creed, фильм о временах сухого закона в США, мюзикл, который является главным претендентом на "Оскар" в этом году, "Три икса" и новый фильм Мартина Скорсезе.
"Assassin's Creed: Кредо убийцы"
Премьера: 5 января
Режиссер: Джастин Курзель
В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс
Благодаря революционной технологии, которая высвобождает генетическую память, Каллум Линч переживает приключения своего предка Агилара в Испании XV столетия. Заполучив невероятные знания и способности, Каллум сразится с рыцарями ордена тамплиеров в наше время.
"Закон ночи"
Премьера: 12 января
Режиссер: Бэн Аффлек
В ролях: Бен Аффлек, Скотт Иствуд, Зои Салдана, Эль Фаннинг, Сиенна Миллер ,Крис Салливан, Энтони Майкл Холл
Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.
"Ла-Ла Ленд"
Премьера: 12 января
Режиссер: Дэмьен Шазелл
В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Томас Джефферсон Шелтон
Это история любви молодой актрисы, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.
"Молчание"
Премьера: 19 января
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу Асано, Киран Хайндс, Иссэй Огата, Синья Цукамото
В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие.
"Три икса: Реактивизация"
Премьера: 19 января
Режиссер: Ди Джей Карузо
В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Падукон, Крис У, Руби Роуз, Тони Джа, Нина Добрев
Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — "Ящик Пандоры". Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.