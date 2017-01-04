Топ-5 самых ожидаемых фильмов января

В прокат выходит долгожданная экранизация Assassin's Creed и "Молчание" Мартина Скорсезе.

ZN.UA, основываясь на рейтингах IMDb и "Кинопоиска", отобрало самые ожидаемые фильмы этого месяца.

В пятерку лучших вошли: экранизация серии игр Assassin's Creed, фильм о временах сухого закона в США, мюзикл, который является главным претендентом на "Оскар" в этом году, "Три икса" и новый фильм Мартина Скорсезе.

"Assassin's Creed: Кредо убийцы"

«Assassin's Creed: Кредо убийцы» Кинопоиск

Премьера: 5 января

Режиссер: Джастин Курзель

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс

Благодаря революционной технологии, которая высвобождает генетическую память, Каллум Линч переживает приключения своего предка Агилара в Испании XV столетия. Заполучив невероятные знания и способности, Каллум сразится с рыцарями ордена тамплиеров в наше время.

"Закон ночи"

"Закон ночи" Кинопоиск

Премьера: 12 января

Режиссер: Бэн Аффлек

В ролях: Бен Аффлек, Скотт Иствуд, Зои Салдана, Эль Фаннинг, Сиенна Миллер ,Крис Салливан, Энтони Майкл Холл

Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.

"Ла-Ла Ленд"

"Ла-Ла Ленд" Кинопоиск

Премьера: 12 января

Режиссер: Дэмьен Шазелл

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Томас Джефферсон Шелтон

Это история любви молодой актрисы, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.

"Молчание"

"Молчание" Кинопоиск

Премьера: 19 января

Режиссер: Мартин Скорсезе

В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу Асано, Киран Хайндс, Иссэй Огата, Синья Цукамото

В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие.

"Три икса: Реактивизация"

"Три икса: Реактивизация" Кинопоиск

Премьера: 19 января

Режиссер: Ди Джей Карузо

В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Падукон, Крис У, Руби Роуз, Тони Джа, Нина Добрев

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — "Ящик Пандоры". Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.