Опубликован первый трейлер фильма "Чужой: Завет"

Премьера фильма запланирована на 17 мая 2017 года.
Режиссером фильма выступил Ридли Скотт, а главные роли в нем исполнили Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерсон, Джеймс Франко и другие.
Фильм расскажет о выживших членах команды "Прометея": Элизабет и андроиде Дэвиде, которые сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров. Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белесых великанов — Рай. Главную роль в картине исполнит Майкл Фассбендер.
Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.ZN.UA