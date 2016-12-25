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Опубликован первый трейлер фильма "Чужой: Завет"

25 декабря в 11:05

Премьера фильма запланирована на 17 мая 2017 года.

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Главную роль в фильме сыграет Майкл Фассбендер
Студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер фильма "Чужой: Завет".

Режиссером фильма выступил Ридли Скотт, а главные роли в нем исполнили Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерсон, Джеймс Франко и другие.

Фильм расскажет о выживших членах команды "Прометея": Элизабет и андроиде Дэвиде, которые сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров. Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белесых великанов — Рай. Главную роль в картине исполнит Майкл Фассбендер.

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Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
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