Опубликован первый трейлер фильма "Чужой: Завет"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Премьера фильма запланирована на 17 мая 2017 года.

Главную роль в фильме сыграет Майкл Фассбендер

Студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер фильма "Чужой: Завет"

Режиссером фильма выступил Ридли Скотт, а главные роли в нем исполнили Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерсон, Джеймс Франко и другие.

Фильм расскажет о выживших членах команды "Прометея": Элизабет и андроиде Дэвиде, которые сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров. Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белесых великанов — Рай. Главную роль в картине исполнит Майкл Фассбендер.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.