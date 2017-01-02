В 2017 году на экраны выйдут фильмы о Джамале и Дзидзьо

В новом году можно ожидать около 40 отечественных кинопремьер.

В этом году состоится премьера документального фильма Jamala.UA об известной украинской певице Василий Артюшенко, ZN.UA

В 2017 году в кинопрокат выйдут фильмы с участием украинских музыкантови Дзидзьо: документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA об известной певице и "Dzidzio "Контрабас" – новая работа режиссера Любомира Левицкого ("Тени незабытых предков").

Название нового проекта Левицкого о многом расскажет, пишет Дмитрий Левицкий в своем материале для ZN.UA. А вот что говорит в одном из интервью режиссер: "Эта лента реально откроет нового киногероя для Украины и нового для страны актера Дзидзьо. Потому что у него огромный талант и большое желание дарить людям позитив".

В новом году на украинских экранах можно ожидать около 40 отечественных кинопремьер. Некоторые из них перейдут из 2016-го (поскольку по каким-то причинам на экранах не стартовали). Некоторые специально готовятся именно под Новый год. Жанровая палитра довольно яркая: фэнтези, социальные драмы, документальные проекты.

Подробнее о киносчезоне-2017 читайте в материале Дмитрия Левицкого "Смотри свое. ТОП-10 украинских кинопремьер 2017-го" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".