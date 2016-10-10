Ахтем Сеитаблаев: Пока Крым оккупирован, прокат там фильма "Ее сердце" невозможен

Режиссер также прокомментировал желание Никиты Михалкова снять фильм о событиях в Крыму.

Пока что прокат фильма в Крыму невозможен

Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев в интервью ZN.UA рассказал о съемках фильма "Ее сердце", который рассказывает историю крымской татарке, которая спасала еврейских детей в 1944 году. Действие фильма происходит в Крыму, в котором, по мнению режиссера, прокат фильма пока невозможен.

"Пока там оккупация прокат невозможен. Но надеюсь оккупация завершится", заявил он.

Сеитаблаев также прокомментировал намерение Никиты Михалкова снять фильм о "русской весне" в Крыму, то есть о "зеленых человечках". "Я не интересуюсь Никитой Михалковым и его творчеством. Хотя когда-то он был моим кумиром. Естественно, что те, кто кричал во всю глотку "Крым наш!" и "Путин, приди!", поддержат и такой фильм. А те, кому все это чуждо, данную тему никогда не примут", добавил он.

Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Ахтемом Сеитаблаевым "Мы должны воспитывать в себе мышление победителей" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".