В Великобритании выставили на продажу дом из фильма о Гарри Поттере

Стоимость дома составляет 617,5 тысяч долларов.

Дом Гарри Поттера выставили на продажу

В Великобритании выставили на продажу дом, который сыграл в фильме о Гарри Поттере дом №4 на Тисовой улице, сообщает The Independent

Именно в этом доме Поттер из фильма провел свое детство в компании с родственниками-маглами до отбытия в Хогвартся. В доме есть чулан под лестницей, в котором Поттеру приходилось ночевать. Кроме чулана, дом оснащен тремя спальнями. Цена дома составила 485 тысяч фунтов стерлингов, то есть 617,5 тысяч долларов.

Дом был продан в 2010 году, тогда его стоимость составила 290 тысяч фунтов стерлингов (377 тысяч долларов). Рост цены может быть связан с тем, что дом появился в "Гарри Поттере".

31 июля была выпущена книга "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая станет восьмой частью истории о мальчике-волшебнике. Действие в ней будет происходить спустя 19 лет после событий, описанных в седьмой книге о Гарри Поттере. Поттер, "работник Министерства магии, муж, отец троих детей школьного возраста", сталкивается с прошлым, "которое отказывается оставаться там, где ему место".

О выходе спектакля о Гарри Поттере Роулинг сообщила летом 2015 года. Тогда отвечая на вопросы о том, почему она работает над созданием театральной пьесы, а не над еще одной историей про Гарри Поттера, Роулинг отметила, что после просмотра спектакля зрителям станет понятно, что эта история может быть поставлена исключительно на театральных подмостках.

Роулинг также выступила в роли автора сценария спин-оффа фильмов о Гарри Поттере"Фантастические звери и места их обитания", премьера которого состоится в ноябре 2016 года.