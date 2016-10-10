Ахтем Сеитаблаев планирует снять сериал о Соломии Крушельницкой

По мнению режиссера, финансирование Госкино сериалов позволит снимать качественный продукт.

Ахтем Сеитаблаев хотел бы снять сериал о Соломии Крушельницкой

Режиссер Ахтем Сеитаблаев в интервью ZN.UA прокомментировал заявление Госкино о выделении финансирования на сериалы украинского производства и рассказал о том, какой сериал хотелось бы снять лично ему.

По мнению режиссера, новый закон позволит снимать качественные сериалы. "С одной стороны здесь — вливания телеканалов, с другой стороны — от государства. Тогда можно было бы продавать наш контент и за рубеж. Заинтересовать Польшу, другие страны", заявил он.

Сеитаблаев также рассказал о том, что мечтает снять многосерийный телевизионный фильм о Соломии Крушельницкой. По его словам, "ее судьба драматичная, яркая, наполнена событиями. И, конечно, было бы интересно снять об этой уникальной личности серьезный фильм".

Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Ахтемом Сеитаблаевым "Мы должны воспитывать в себе мышление победителей" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".