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Ахтем Сеитаблаев планирует снять сериал о Соломии Крушельницкой

10 октября в 14:01

По мнению режиссера, финансирование  Госкино сериалов позволит снимать качественный продукт.

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Ахтем Сеитаблаев хотел бы снять сериал о Соломии Крушельницкой
Режиссер Ахтем Сеитаблаев в интервью ZN.UA прокомментировал заявление Госкино о выделении финансирования на сериалы украинского производства и рассказал о том, какой  сериал хотелось бы снять лично ему.

По мнению режиссера, новый закон позволит снимать качественные сериалы. "С одной стороны здесь — вливания телеканалов, с другой стороны — от государства. Тогда можно было бы продавать наш контент и за рубеж. Заинтересовать Польшу, другие страны", заявил он.

Сеитаблаев также рассказал о том, что мечтает снять многосерийный телевизионный фильм о Соломии Крушельницкой. По его словам, "ее судьба драматичная, яркая, наполнена событиями. И, конечно, было бы интересно снять об этой уникальной личности серьезный фильм".

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Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Ахтемом Сеитаблаевым "Мы должны воспитывать в себе мышление победителей" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал фильм финансирование Украина
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