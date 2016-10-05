Сериал "Американская история ужасов" продлен на седьмой сезон

Новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году.

"Американскую историю ужасов" продлили на седьмой сезон Кинопоиск

"Райан Мерфи, Бред Фалчук и их команда проделали колоссальную работу для того, чтобы сделать сериал бесконечно изобретательным, шокирующим и увлекательным, и мы с гордостью двигаемся с ними дальше", заявил генеральный продюсер FX Джон Ландграф.

Премьерный эпизод шестого сезона сериала посмотрели 11 миллионов зрителей. Сезон включает в себя 10 эпизодов, в которых снимались Леди Гага, Сара Полсон, Анджела Бассетт, Уэс Бентли, Мэтт Бомер и другие.

Первый сезон хоррор-сериала "Американская история ужасов" вышел 5 октября 2011-го. Особенностью проекта является то, что каждый выпуск рассказывает уникальную историю, при этом основной актерский состав не меняется. В итоге зрители видят одних и тех же актеров, но в разных обстоятельствах и образах. Проект неоднократно номинировался на "Эмми" и "Золотой глобус", в том числе как лучший телесериал.

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны. Съемки стартуют уже этим летом в Северной Ирландии.