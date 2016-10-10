ВИЗуАльная жесткость

Андрей Парубий напоминает повара, который, забыв бросить свеклу в борщ, решил исправить забывчивость и накрошил бурячок в тирамису. Все надо делать вовремя.

Андрей Парубий напоминает повара, который, забыв бросить свеклу в борщ, решил исправить забывчивость и накрошил бурячок в тирамису. Все надо делать вовремя.

Если бы визовый режим с РФ Украина ввела два года назад, когда Россия оккупировала Крым, когда начинались первые столкновения на Востоке, это решение было бы поддержано подавляющим большинством и не вызвало таких горячих обсуждений. Тогда имело смысл демонстрировать нашу готовность к конфликту на всех фронтах. Но власть была к этому не готова. Сейчас, спустя два года необъявленной войны, к этому не готово большинство не только во власти, но и в обществе. И даже если мы введем визы для граждан РФ, это не добавит нам ни доблести, ни отваги. Мы продолжим поддерживать дипломатические отношения с государством, оттяпавшим у нас кусок территории, и называть войну антитеррористической операцией, и выполнять договор "о дружбе и партнерстве", и покупать уголь у непризнанных "ЛНР"/"ДНР", и пропускать "гумконвои", и не контролировать часть нашей территории, и произносить пламенные речи на открытии детских садов, и блеять на переговорах с врагом.

Идея ввести визовый режим с РФ посетила Парубия, еще когда он возглавлял СНБО, в марте 2014-го. Но принята она не была ни МИДом, ни лидером его политической партии, тогдашним премьером Яценюком. Он-то инициативу и завернул, ссылаясь 20 марта 2014 г. на "неэффективность, гуманитарные последствия, интересы граждан, выезжающих в Россию на заработки или имеющих там родственников". Иллюстрируя поговорку "простота хуже воровства", спустя два года Парубий вернулся к "визовому вопросу". За это время страну довели до того, что и МИДу, и президенту приходится во всеуслышание признавать, что ее население вынуждено искать лучшей жизни на территории враждебного нам государства, и миллионам вроде как уже не до политики. Инициаторы отмены "безвиза" с РФ поставили страну в унизительное положение, когда она из экономических и внутриполитических соображений не сможет принять решение, диктуемое политической логикой.

Проект уже парламентского постановления о прекращении безвизового режима с РФ был зарегистрирован еще в начале февраля с.г. Парламентский комитет депутатскую инициативу поддержал, но рассмотрение отложили на неопределенный срок. Во многом из-за категоричной реакции МИДа. Там эксперты всерьез усомнились не столько в выполнимости, сколько в рациональности данного решения.

Во-первых, по мнению дипломатов, это автоматически приведет к зеркальным санкциям со стороны РФ. Во-вторых, потребует существенного увеличения штата диппредставительств Украины в РФ, что сиюминутно сделать не получится. В-третьих, будет активно использоваться российской пропагандой, но главное — существенно не повлияет на усиление национальной безопасности и стабилизацию ситуации на Востоке Украины. Кроме того, "денонсация безвизового режима повлияет на двустороннюю договорную базу между странами в сфере рыбного хозяйства, судоходства, воздушного и автомобильного сообщения".

Очередным поводом поднять вопрос виз с РФ стал арест в Москве украинского журналиста Романа Сущенко. Вряд ли, конечно, нашему соотечественнику введение визового режима поможет вернуться на Родину. Давление украинского МИДа и международных журналистских организаций на российские власти принесет больше пользы. Но депутатский корпус волнует именно "визовый вопрос", а не судьба журналиста. Сыграть на тонких патриотических струнах украинской души захотели многие. Но общество отреагировало на идею визового режима с Россией не стройным хором, а многоголосием. Власть подняла на поверхность вопрос, ответ на который слышать вряд ли хотела бы, еще раз расписавшись в своей близорукости.

Введение визового режима россиянам жизнь не усложнит. Вообще количество желающих посетить Украину начиная с 2014 г. только сокращается (уже минус 50% относительно 2012-го), в том числе из РФ — с 2,5 млн в 2014-м до 1,2 млн в 2015-м. За прошлый год из почти миллиона россиян, посетивших нашу страну, трудовых мигрантов было всего полторы тысячи человек. Правила въезда для граждан РФ давно ужесточены, проверка документов на границе усилена, количество отказов, по данным пограничников, возросло (правда, на смешные 0,2%).

Но возможные зеркальные санкции со стороны России, то есть введение визового режима для украинцев, по последним ударит ощутимо. Россия наряду с Польшей остается самой часто посещаемой нашими соотечественниками страной. Да, конфликт на Востоке отразился на лояльности украинцев к агрессивному соседу, с 2014 г. количество наших сограждан, посещающих РФ, сокращается. В 2013-м свыше 6 млн украинцев посетили РФ, в 2015-м — уже чуть больше 4 млн. Но все равно это вторая по посещаемости украинцами страна. И да, там работает до 40% всех трудовых мигрантов из Украины, причем каждый пятый — без каких-либо правовых оснований ("Міграційний профіль України 2011–2015").

На данный момент, по данным Миграционной службы РФ, на территории России находится 2,1 млн украинцев трудоспособного возраста.

Конечно, в голове с трудом укладывается тот факт, что пока одни отправляются добровольцами на Донбасс, другие едут строителями в Ростов. Но украинская власть — не очертившая жесткие границы конфликта, постоянно ищущая компромиссы и зубами вцепившаяся в "липецкие фабрики", — с самого начала формировала у населения гибридное отношение к происходящему. И теперь женщины, встречающие на коленях гробы с односельчанами из АТО, ничтоже сумняшеся отпускают мужей штукатурами в Смоленск.

Чтобы понять это, нужно представить себе среднестатистического трудового мигранта, его быт, его жизнь. Последнее исследование трудовой миграции в Украине проводилось в 2012-м Институтом демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи и Госстатом. Но полученные результаты если и изменились, то по сути не критично. Мигрант, ищущий работу в РФ, — это мужчина, преимущественно из сельской местности (свыше 60%), занятый тяжелым физическим трудом, часто работающий нелегально (более 20%) и уезжающий на заработки на несколько месяцев. Чаще всего это житель одной из западных областей (свыше 70%). Впрочем, эксперты банковского сектора отмечают, что в нынешнем году лишь 20–25% денежных переводов из РФ, через платежные системы и карты, направляются в западные области Украины.

Многие, может, и хотели бы поехать, например, в Польшу или Чехию, да "запас прочности" не позволяет — жизнь там дороже, курсовая разница больше, получить визу сложно и дорого, а главное, экономика еврозоны который год в стагнации и предложить работу всем охочим просто не может.

При этом западные области у нас традиционно лидируют по самому низкому уровню средних заработных плат. А памятуя о том, что с 2014 г. повышение социальных стандартов замедлилось до абсолютного минимума, далеко не во всех западных областях к концу 2015-го средние зарплаты дотягивали до уровня киевских в 2012 г. Ажиотажа на рынке труда нет, наоборот, в 2015-м наблюдался повальный спад спроса на рабочую силу во всех отраслях. Люди беднеют, не имеют работы и не видят перспектив.

Бюджет будущего года обещает им рост минимальной заработной платы к декабрю и аж до 1762 грн. При этом, по данным Минсоца, в ценах августа 2016-го МЗП уже должна была составить 2736 грн и в полтора раза превысила сумму, озвученную в проекте бюджета будущего года.

Анализируя внешнюю миграцию, выводы делать сложно, так как выезжающие далеко не всегда декларируют правдивые цели визита, но анализ внутренней миграции красноречиво говорит об одном — украинцы покидают насиженные места в поисках больших зарплат, что является прямым следствием девальвации и инфляции, допущенных действующей властью. Очевидно, что именно отсутствие денег, а не патриотизма толкает их и на поездки в Россию. Каменщикам, кровельщикам и разнорабочим там предлагают от 20 до 50 тыс. грн заработка, бесплатное жилье и трехразовое питание. А российские банки выпускают для гастарбайтеров специальные карточные продукты, позволяющие родственникам в Украине по второй карте снимать деньги со счета без комиссии. All inclusive, отказаться от которого исключительно из патриотических побуждений сложно. Да и первое лицо государства на собственном примере показывает, что "война войной, а прибыль по расписанию".

Что сделала власть для того, чтобы эти люди были устроены на родине? Она за два прошедших года обеспечила их работой, социальной защитой, достойным уровнем жизни? Или хотя бы дала надежду на то, что ситуация в скором времени улучшится? С большой вероятностью львиная доля тех, кто сейчас ездит в РФ на заработки, после введения визового режима продолжит туда ездить, ведь дома лучше не становится, только хуже. И они выстроятся в длинные очереди к четырем консульским отделам России в Украине, ожидая разрешения на выезд долгие месяцы. И с большой вероятностью процент этих разрешений высоким не будет, Россия заинтересована в рабочей силе, но Украина далеко не единственная страна, готовая ее предоставить, и политический фактор тут будет решающим.

О том, каким образом будут попадать в Украину крымчане, которых мы считаем украинцами, а РФ — россиянами и которые зачастую имеют два паспорта и ни одного для поездок за границу, инициаторы визового режима отвечают витиевато.

Соответственно, после введения визового режима часть трудовых мигрантов покинуть родину уже не сможет (как минимум те 20%, которые ездят в РФ нелегально). Они пополнят ряды безработных и вольются в колонны сторонников Тимошенко и "Оппоблока", митингуя на Банковой, требуя досрочных выборов, высоких пенсий, низких тарифов и всего остального, чего пожелают "вожди народов".

На украинской экономике визы тоже отразятся. По данным Национального банка, за 2011–2015 гг. украинскими трудовыми мигрантами перечислено в Украину денежных переводов на общую сумму 34,2 млрд долл. США. Да, с 2014-го динамика нисходящая, но суммы все равно впечатляют — 5,2 млрд долл. в 2015-м, 1,3 млрд — за два квартала 2016-го.

Кстати, снижение поступлений вполне можно оправдать и девальвацией национальной валюты, теперь сто долларов стали вполне ощутимой для семейного бюджета суммой, и потребности в переводе значительных объемов валюты отпали. Кстати, сам НБУ среди причин сокращения объемов денежных переводов от "заробитчан" называет и сокращение переводов в Донецкую и Луганскую области на полмиллиарда, и девальвацию российского рубля. При этом отмечая, что недоверие населения к украинской банковской системе и нестабильность финансовой ситуации в Украине привели к тому, что часть средств стала поступать в страну по неофициальным каналам, которые НБУ просто не может контролировать. По приблизительным оценкам регулятора, речь идет еще о 1 млрд долл. в 2015 г.

Россия в 2015-м, несмотря на снижение поступлений, оставалась лидером по объемам денежных потоков в Украину — 1,2 млрд долл. Поступления из всех стран Евросоюза немногим превышают по объемам переводы из России — 1,6 млрд долл. Объем переводов из Польши, в последние годы лидирующей по количеству трудовых мигрантов-украинцев, например, едва превысил 55 млн долл. В 2016-м спад поступлений замедлился, за два квартала с.г. из России в Украину поступило 266,8 млн долл., за два квартала 2015-го — 318,7 млн.

Очевидно, что вопрос введения визового режима сложный и перезревший. И решение его, по всему видать, отложено на неопределенный срок: пиар-повод отработан, из повестки дня законопроект пропал.

При этом постановление парламента, даже в случае принятия, носило бы исключительно рекомендационный характер. Прислушался бы к этим рекомендациям Кабмин? Скорей всего, он бы руководствовался не только эмоциями, проанализировав экономические, юридические и политические последствия подобного решения.

И пока правительство взвешивает все "за" и "против", возможно, оно обратит внимание на обнищание населения, обваливающуюся демографию, отток рабочей силы и отсутствие перспектив экономического развития, напрямую связанное со всем вышеперечисленным. На то, что в борьбе за трудовые ресурсы, в битве за уровень жизни народа и в схватке за его благосостояние мы пока однозначно проигрываем агрессору.