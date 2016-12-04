Верификация: как убить идею

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Операторы некоего колл-центра звонили переселенцам от имени Министерства финансов и уточняли ФИО, дату рождения, место предыдущей прописки и адрес фактического проживания на данный момент. Если же изумленный собеседник отказывался называть персональные данные, ему сообщали, что это может сказаться на получении им социальных выплат.

"Добрый день. Валентина Петровна? Я вам звоню по поручению Министерства финансов. Министерство планирует поздравить вас с Новым годом. Не могли ли бы вы уточнить некоторые данные?"

Такого плана звонки начали поступать с начала ноября по всем регионам. Операторы некоего колл-центра звонили переселенцам от имени Министерства финансов и уточняли ФИО, дату рождения, место предыдущей прописки и адрес фактического проживания на данный момент. Если же изумленный собеседник отказывался называть персональные данные, ему сообщали, что это может сказаться на получении им социальных выплат.

Один из пенсионеров, которому позвонили, обратился с вопросом о законности таких звонков к общественникам, занимающимся юридической помощью переселенцам. С этого момента происходящим и заинтересовались несколько инициативных групп. Номер телефона, с которого звонили пенсионеру, зарегистрирован на ООО "Дельта М Юкрейн". При звонках с городского номера включается автоответчик, приветствующий звонящего от имени "Дельта М" и предлагающий меню для решения вопросов. При звонке с мобильного телефона, трубку снимает оператор.

На протяжении нескольких дней активисты и юристы проводили эксперименты со звонками на этот телефон. Все разговоры записаны на диктофон. Легенда была примерно одинаковая: "Здравствуйте, с вашего номера звонили, звонок сорвался. Вы кто?" Если звонили с номера телефона, который не привязан к справке переселенца, оператор просил уточнить, на какой номер был осуществлен звонок. Если звонили с телефона, который указывался в свое время при регистрации в собесе, оператор сразу находил человека в базе и обращался по имени-отчеству. Дальнейший разговор шел по накатанной: "Мы по поручению Министерства финансов уточняем информацию. Пожалуйста, назовите дату вашего рождения..." и далее по тексту. На вопрос "А что вы за организация?" ответ не дается. На вопрос "Зачем вы собираете информацию?" ответ, как правило, — "Для поздравления с Новым годом". Часть информации оператор для успокоения звонящего предоставляет самостоятельно. Например: "Давайте, чтоб вы не переживали, я вам назову день и месяц вашего рождения, а вы назовете год".

"Общественный Холдинг Группа Влияния" организовал горячую линию 050 477 0800, специально для тех, кому поступали подобные звонки. Несмотря на обилие обращений, на этом этапе возможна только юридическая поддержка и совет по составлению заявлений в правоохранительные органы.

При ближайшем рассмотрении, "Дельта М Юкрейн" оказалась коллекторской компанией, восемь лет работающей на рынке Украины.

О себе они пишут так: "На сегодняшний день Delta M — безусловный лидер на рынке предоставления услуг по управлению проблемной задолженностью среди финансовых и коммерческих структур.

Наш Центральный офис находится в столице Украины — городе Киеве. Также у нас есть региональные представители во всех областных центрах Украины.

Представительство в России — операционный блок в виде контакт-центра в городе Воронеже и представительский офис в Москве".

Среди клиентов "Дельта М" — "Укрсоцбанк", ПУМБ, "ДТЭК Днепроблэнерго", а также частные лица. По информации на сайте компании, только за 2015 год им удалось вернуть более 300 млн грн задолженностей. Впрочем, сама компания считает это невысоким показателем.

В том же 2015 году "Дельта М" обращается к коллегам из России с предложением взять на себя проблемные кейсы по задолженностям. По словам операционного директора "Дельта М" Богдана Войтенко, с начала 2015 года платежеспособность населения Украины упала на 20% на фоне девальвации национальной валюты. "Ряд инвестиционных групп, в том числе с российским капиталом, отказывается инвестировать средства в покупку портфелей, видя в этом большие риски, — продолжает Войтенко. — В таких условиях еще в конце 2014 года компания приняла решение предложить имеющиеся у нее мощности для работы с долгами российских коллекторов".

Каким образом персональные данные людей, бежавших из зоны проведения боевых действий, оказались в руках коллекторской компании, активно сотрудничающей с развязавшей этот конфликт страной, оставалось загадкой.

После поста в Фейсбуке Александра Клюжева с кратким описанием ситуации, в комментариях откликнулся вице-премьер-министр Павел Розенко. Кроме обещания разобраться при наличии запросов с фактами, там была только одна ссылка — на сайт госзакупок, из которой и стало понятно, что "Дельта М" — не только коллекторы с сомнительной репутацией, но и победители совершенно официального тендера, проведенного Минфином.

Надо сказать, что вопрос проведения верификации получателей социальной помощи активно обсуждался еще весной 2015 года. Для большинства европейских стран это нормальная практика. Например, в Румынии для этого в свое время было создано Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции. В Великобритании этими вопросами занимаются сразу две крупные структуры — Центральная оперативно-розыскная служба и Централизованная служба предупреждения мошенничества и ошибок. Верификация получателей социальных выплат позволяет избегать нецелевых выплат, а в отдельных случаях — возвращать в бюджет довольно крупные суммы.

В проекте по верификации, представленном Минфином в 2015 году, ВПЛ были выбраны, как пилотная группа старта всего проекта. Именно на них планировали отточить и проверить методику верификации, включающую в себя три компонента:

1. Электронная верификация (сверка баз информации).

2. Телефонная верификация (проверка информации по телефону)

3. Физическая верификация (путем контакта с банковскими работниками и социальными инспекторами).

Пилот стартовал в июле 2015 года.

Уже с августа того же года прозвучал ряд громких заявлений от первых лиц государства. На заседании Кабмина 19 августа 2015 года тогдашний премьер Арсений Яценюк сказал: "Нам надо конкретно разобраться с количеством временно перемещенных лиц, которые официально зарегистрированы и которые реально нуждаются в помощи, и по тем, которые используют государственную помощь не по назначению". Чуть позже Павел Розенко, занимавший в то время пост министра соцполитики, на всех каналах в каждом интервью будет развивать тему "лжепереселенцев" и недобросовестных получателей соцпомощи.

В декабре того же года по инициативе Минфина Верховная Рада приняла изменения к законодательству, создающие основы для проведения верификации всех получателей социальных выплат и помощи от государства.

11 февраля Кабмин принял три постановления, обеспечившие подключение Минфина к интегрированной межведомственной информационно-телекомуникационной системе по контролю над лицами, транспортными средствами и грузами, пересекающими государственную границу.

Процесс создания нормативной базы, необходимой для проведения верификации, завершили постановления, принятые Кабмином 18 февраля 2016 года. Они регламентируют некоторые аспекты верификации выплат ВПЛ.

В это ж время, в феврале 2016 года, в так называемые "списки СБУ" попало около 450 тысяч переселенцев, которым были приостановлены выплаты. Собственно, эти списки стали результатом параллельного процесса верификации, проводившегося в связке с СБУ Минсоцполитики, которое очень неохотно передавало базу переселенцев Минфину (см. статью И.Ведерниковой, "На линии верификации", №25, 2016 г.). По большей части в этих списках оказались те, кто пересекал границу с неподконтрольными территориями, либо оформлял пропуск для пересечения. Но и тех, кто с момента выезда ни разу не покидал новое место жительства, там тоже было достаточно.

Комментируя происходящее, Павел Розенко сказал: "Мы не исключаем, что при таких действиях будут определенные ошибки, но они будут исправлены. Мы ни у кого ничего не отбираем, мы лишь временно приостанавливаем выплаты для небольшого количества людей, согласно спискам СБУ".

Ошибки частично были исправлены только спустя четыре месяца. По официальной информации, ошибочно в эти списки попало около 80 тысяч людей. Это те, кто физически пришел в соцслужбы восстанавливать выплаты. К слову, надо сказать, что люди, которым приостановили выплаты, никоим образом не были уведомлены о причинах. Поэтому многие, привыкшие к регулярным задержкам, не забеспокоились и не поняли, что попали в эти списки.

Эта история не вызвала большого общественного резонанса, поскольку к этому моменту тезис "мы не будем кормить сепаратистов" и термин "лжепереселенцы" с легкой руки первых лиц были успешно растиражированы СМИ и подхвачены широкими массами. Поэтому проблемы нескольких сотен тысяч "сепаратистов", которые с февраля по май не получали пенсий, выплат по инвалидности и детских пособий, никого особо не тронули.

22 сентября 2016 года Министерством финансов был открыт тендер на проведение верификации телефонной, а днем позже — физической. В первых числах ноября оба тендера были закрыты. Оба заказа выиграла кампания "Дельта М".

В Технических требованиях, согласно условиям тендера по проведению телефонной верификации, перед исполнителем стоит задача проверить следующие пункты:

1. Фамилию.

2. Имя.

3. Отчество.

4. Серию и номер паспорта.

5. Адрес регистрации и адрес проживания.

6. Контактный номер телефона (в случае контакта с третьими лицами).

7. Семейное положение.

8. ИНН.

9. Информацию о трудоустройстве. Работодатель, адрес места работы.

В заключенном 11 ноября договоре присутствуют несколько весьма интересных пунктов. Например, на Исполнителя (ООО "Дельта М") возлагаются следующие обязанности:

Пункт договора 2.7.2. Установить или подтвердить местонахождение лица или место его пребывания и возможные пути установления контакта.

Пункт договора 2.7.3. В случае необходимости устанавливать и поддерживать постоянный контакт с лицом с целью дальнейшей верификации.

Несмотря на то, что отдельным пунктом прописана необходимость защиты персональных данных в рамках действующего законодательства, за Исполнителем остается право привлекать к выполнению работ третьих лиц.

Кроме того, стороны освобождаются от ответственности при наличии непреодолимых обстоятельств, в число которых договором включены война или военные действия.

Гораздо более интересны технические требования для проведения физической верификации.

Одним из пунктов там прописано фотографирование места проживания физических лиц из соответствующего реестра, что не регламентировано никакой нормой действующего законодательства.

А пункт 1.1.1 подписанного договора от 11 ноября 2016 года гласит: "Этим договором Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства предоставлять Заказчику услуги по физической верификации по коду ДК 016:210 — 82.91.1 — услуги агентств по сбору платежей и услуги бюро кредитных историй, по коду CPV по ДК 021:2015 — 79940000-5 — услуги коллекторских агентств, Согласно реестру физических лиц, предоставленному Заказчиком".

Иными словами, Министерство финансов передает коллекторской фирме с сомнительной репутацией и четко прослеживающимися связями с Россией реестр переселенцев, при этом наделяя ее полномочиями, идущими вразрез как с законодательством, так и с правами человека. Кроме того, позволяет этой компании привлекать к выполнению работ третьих лиц, а по сути — делиться полученной информацией с любым заинтересованным лицом.

Между тем людей и организаций, заинтересованных в получении такого реестра, за два года войны становится все больше и больше. По сути, база переселенцев с набором персональных данных — это и полная база по пустующему жилью на неподконтрольных территориях; и список адресов, по которым проживают "враги молодой республики"; и Клондайк для специалистов по аферам в области рынка жилья и землеотвода; и многое другое.

Даже если не принимать во внимание моральный аспект происходящего, все равно остается вопрос: почему в качестве исполнителя была привлечена коммерческая структура, если такими вопросами должны заниматься исключительно госорганы? И почему практически сразу после проведения тендера "попросили" покинуть министерство А.Рязанцева, стоявшего у истоков проекта по верификации?

В Минфине на это говорят, что "по "Дельта М" разбираются внутри: было ли нарушение, и если да, то кто виновен. Пока информации нет. По Рязанцеву — пора переходить от заявлений к реальным результатам, которые Минфин может публично отстоять и которые дадут настоящий эффект. Нужно еще более усиливать и расширять это направление. Методы работы тоже нужно менять — доступ к базам данных, неоспоримые доказательства нарушений, полномочия приостановки выплат по платежам, связанных с нарушениями".

Как меняются методы работы по доступу к базам данных, видно на примере базы переселенцев. Но есть еще один очень важный вопрос. Этот проект был пилотным. Результатом пилота смело можно считать потерю контроля над реестром переселенцев с абсолютно непрогнозируемыми последствиями. И последствия эти коснутся не Министерства финансов, а огромного количества людей, имевших несчастье доверить защиту своих персональных данных государственным органам. Следующие программы верификации, если верить Министерству финансов, следующие: чернобыльцы, пенсионные выплаты, субсидии населению на оплату ЖКУ, субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, выплаты помощи семьям с детьми, выплаты малообеспеченным семьям, выплаты инвалидам, субвенция на строительство (приобретение) жилья для семей погибших и инвалидов АТО, санаторное лечение отдельных категорий населения, ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны.

И если прямо сегодня не попытаться исправить происходящее, то следующим этапом персональные данные абсолютного большинства жителей страны могут быть переданы коллекторскому агентству на "законных основаниях" — по результатам "открыто и прозрачно" проведенного тендера. Со всеми вытекающими последствиями.

Ну, а персональные данные семей погибших и инвалидов АТО в этом списке, учитывая связь "Дельты М" с Россией, — достойны отдельных аплодисментов.