Михаил Сидоржевский: "Часть имущества Союза писателей уже описана под залог"

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Михаил Сидоржевский возглавил НСПУ в 2014-м, в довольно непростое время — не только для литературы, но и для Украины. Председатель Национального союза писателей Украины рассказал ZN.UA, почему КГГА "претендует" на землю и недвижимость Союза писателей, а также поделился мыслями о возможности реформ в объединении литераторов.

Председатель Национального союза писателей Украины рассказал ZN.UA, почему КГГА "претендует" на землю и недвижимость Союза писателей, а также поделился мыслями о возможности реформ в объединении литераторов.

Уже довольно долго не cтихают скандалы вокруг Национального союза писателей Украины. В эпицентре этих скандалов — и очередные руководители НСПУ, и союзовское имущество, и, конечно, земля. В последнее время вновь громко заговорили именно о земле, о недвижимости.

Михаил Сидоржевский возглавил НСПУ в 2014-м, в довольно непростое время — не только для литературы, но и для Украины. Поэтому сегодня именно на его плечи легло немало безотлагательных проблем.

— Михаил Алексеевич, многих взволновал ваш недавний пост в FB о возможности потерять землю Союза писателей из-за колоссальных долгов. То есть речь идет о долге из-за земельного налога в размере 1,5 млн грн. Действительно ли существует реальная угроза потерять недвижимость в Одессе и Харькове?

— Действительно, такая угроза существует. На сегодняшний день убыточными являются наши дома творчества писателей в Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце, а также Дом писателей в Киеве на Банковой, 2.

Приведу примеры. С 1 января 2016 г. размер земельного налога за пользование земельным участком (0,36 га) по ул. Банковой, 2 в Киеве составлял 157 тыс. грн в месяц. Понятно, что эта сумма является абсолютно неподъемной для Cоюза, и мы не платили этот налог.

Удалось добиться, чтобы с 1 июня 2016 г. ежемесячный размер земельного налога был уменьшен до 52 тыс. грн (на сегодняшний день это 56 тыс. грн). Но мы не можем платить и эту сумму. Поэтому ведем работу по минимизации размера земельного налога до 0,03%.

Дальше — Ирпенский дом творчества. Убытки за год — 302 тыс. грн. Это территория 11 га, захламленная и заброшенная. Там "хорошее" место для асоциальных элементов. Городская громада требует навести там порядок. С другой стороны, Ирпенская городская рада с 1 января 2017 г. установил драконовский размер налога на пользование ДТП — 98 тыс. грн в месяц (при бюджетном финансировании Союза 920 тыс. грн в год).

Следовательно, часть имущества Союза — а это недвижимость в Одессе и в Харькове — налоговой службой уже описана под имущественный залог.

Это означает, что в случае непогашения долга по земельному налогу (а на сегодняшний день он составляет около 1 млн 500 тыс. грн) часть имущества в обязательном порядке будет продана через суд — для того, чтобы закрыть долги перед КГГА. Причем по ценам значительно более низким, чем стоимость этого имущества.

Откуда взять такие деньги? По моему мнению, необходимо срочно искать возможности для решения этого вопроса. Иначе потеряем значительно больше. Что мы и делаем. Но этот вопрос должен решаться совместно.

— Почему власть не хочет отсрочить долг?

— Наши юристы отслеживают вопросы Союза в судебном реестре. Письменного ответа пока что нет. Очевидно, этот вопрос или не рассматривался в суде (нас не пригласили на судебное заседание), или был отложен. Гипотетически, угроза потери недвижимости в Одессе и Харькове существует.

— Какова судьба помещения Союза на престижной улице Банковой? Что его ожидает в случае неуплаты налогов?

— К счастью, это помещение нигде не фигурирует в налоговом залоге. Хотя действительно — этот союзовский дом на Банковой время от времени интересует и большую власть, и владельцев больших денег. В целом, тех, у кого сегодня есть полномочия "решать вопрос".

Конечно, такое помещение — лакомый кусок в центре Киева, напротив Администрации президента. Мы помним, что было во времена Кучмы—Медведчука, когда на это помещение положили глаз. В 2003-м была попытка переворота и смещения руководства Союза. Сюда пытались зайти силы, находившиеся в фарватере тогдашней власти.

— Как вам известно, сегодня отношение многих прогрессивных работников искусств к творческим союзам довольно скептическое. Их называют пережитком сталинской эпохи. И далеко не все модные и влиятельные авторы являются членами Союза. Что, на ваш взгляд, можно и надо делать, чтобы реформировать Союз в современный творческий организм или в сугубо профсоюзное объединение?

— "Модный" писатель — далеко не всегда синоним к определению "талантливый" писатель. Это так, между прочим, в контексте "подлых и скупых времен" (по Зерову). Действительно, среди пользователей соцсетей продолжается модная кампания, цель которой — утвердить мнение, что Союз писателей — "сталинский колхоз", который надо ликвидировать или, как минимум, прекратить бюджетное финансирование. Но абсолютное большинство этих "пользователей" понятия не имеют, что такое Союз писателей. Их это в действительности и не интересует. Этим преимущественно юным графоманам хочется немного побыть "в мейнстриме", попиариться на скандальной теме. Завтра обнаружится что-нибудь другое — они и туда свои носы сунут. Это некий паразитарный офисный планктон (гримасы времени), или же диванная партия. Об одном их предтече хорошо в свое время сказала Леся Украинка: "Був колись одважний лицар, нам згадать його до речі. Він робив походи довгі од порога аж до печі".

Казалось бы, парадокс, но у многих окололитературных "пользователей" существует почему-то очень большая заинтересованность именно в таком "колхозе"...

Почему? А потому, что их мышление, вопреки некой принадлежности к "моде", замерло на уровне того самого колхоза, но более нового, стадно-популистского.

Хорошо понимаю, что мы живем в ХХІ в., где доминируют глобализм, новейшие информационные технологии, философия гламура и популизма. Вместе с тем, понимая неизбежность изменений — в обществе и мировоззрении граждан, — должны адаптироваться к этому. В рамках Союза начали реализовывать новые проекты. Ожил Дом писателей. Стали активнее проводить литературно-художественные мероприятия. Обновлен состав жюри литературных премий имени Ивана Огиенко, имени Евгения Плужника, "Благовіст", имени Павла Тычины, имени Олеся Гончара, имени Ирины Вильде, имени Остапа Вишни. Основаны несколько новых литературных премий, в частности, совместно с НРУ, премия имени Вячеслава Чорновила, премия имени Уласа Самчука, премия "Радосинь". После семилетнего перерыва восстановлен молодежный литературный конкурс "Гранослов". Проводятся молодежные литературно-художественные вечера "Творческий ковчег". Начало действовать агентство по популяризации художественной литературы. Завязываются зарубежные контакты. Реализованы несколько книжных проектов, на очереди и другие. Поменялось руководство издательства "Український письменник", газеты "Літературна Україна", Дирекции управления имуществом. Эти подразделения начали работать в фарватере интересов Союза, а не кого-либо из руководства.

Впрочем, это далеко не все. Сделано многое. Заинтересованных отсылаю к последнему номеру "Літературної України", а также к своей странице на FB, где напечатано мое выступление на недавнем писательском съезде.

— Недавно состоялся внеочередной съезд НСПУ. Очевидно, кроме творческих вопросов, ключевыми также были вопросы имущественные?

— На съезде важными были два вопроса: изменения в Устав и подписание соглашения о сотрудничестве с Ирпенской городской радой об использовании Дома творчества писателей. С руководством города согласовали план реконструкции нашего Дома творчества с участием города. Это позволило уменьшить суммы земельного налога до 9 тыс. грн в месяц.

— Что следует понимать под "планом реконструкции" ДТП в Ирпене?

— Ирпенский дом творчества писателей — 11 га территории. Территория, мягко говоря, неблагоустроенная, захламленная. Приблизительно на трети ее размещены наши дома, это сооружения 1950—1960-х годов, которые с того времени не ремонтировались. А для реконструкции и ремонта Ирпенского дома творчества нужны большие деньги.

Подчеркну, что под "реконструкцией" никоим образом не имеется в виду продажа, ведь земля — это собственность Ирпенской городской громады. Мы получили, согласно постановлению Кабмина, право на постоянное пользование этой землей без права продажи.

Поэтому решили следующее... Часть из этих 11 га отдается под городской парк отдыха. Другая часть, на которой и размещены наши дома, остается за нами. И третья часть будет передана, согласно соглашению, которое будет подготовлено и подписано, в пользование инвестору, которого предложит Ирпенская городская рада. Речь идет о том, чтобы земля, которая будет отведена инвестору, была соответственно оценена. И на эту сумму будущий инвестор должен сделать капитальный ремонт всех домов на территории Ирпенского ДТП, а также сооружение новой котельной на альтернативном топливе и выполнить другие ремонтно-строительные работы. В целом, эта территория должна стать комфортной для писателей. В свою очередь, в рекреационной зоне инвестор не имеет права сооружать многоэтажки.

— Михаил Алексеевич, а сколько сегодня насчитывается членов Союза? И сколько из них — люди пенсионного возраста? Чем реально Союз на уровне профсоюза может помогать малообеспеченным литераторам?

— На сегодняшний день около 1900 литераторов являются членами Союза. Более половины из них — пенсионного возраста. Профсоюза у нас нет. На любом уровне я всегда говорю: если поступит инициатива снизу, значит, такой профсоюз должен быть создан. Социальное направление в работе Союза — весомое. Им занимается ответственный секретарь НСПУ Татьяна Пышнюк. Понятно, что в условиях нынешней украинской гуманитарной политики большинство писателей оказались без средств для нормального существования, поэтому задача НСПУ — хоть немного помогать литераторам.

Например, в 2016 г. на социальные выплаты писателям было выделено 34,3 тыс. грн, что на 10 тыс. грн больше, чем в 2015 г. Если в марте 2015 г. наши писатели получали 10 двухлетних и

36 пожизненных Президентских стипендий, то уже в ноябре 2015 г. их количество составляло 22 стипендий двухлетних и 53 пожизненных. На сегодняшний день двухлетнюю получают 34 писателя, пожизненную — 54. Поддерживаем также писателей финансово. Сотрудничаем с международной благотворительной организацией "От сердца к сердцу" (руководитель Леонид Соколов).

— События вокруг союзовской земли и союзовского здания на Банковой, очевидно, подводят извне к вопросу роспуска или ликвидации Союза?

— Действительно, в высоких кабинетах есть много заинтересованных в получении контроля над Союзом — как в политическом плане, так и в имущественном. Ведь имущество у нас еще есть. Не все было утрачено при "предшественниках".

Но интересы отдельных ловких политиканов и сейчас прослеживаются. Как известно, 11 февраля прошлого года произошел мятеж — попытка переворота в руководстве НСПУ. Союз оказался в эпицентре грязных скандалов и спекуляций. Поэтому часто силы идут не на конструктив, а абсурдно сжигаются.

Сказать, что два с половиной года, которые мы прожили с 29 ноября 2014 г. (тогда на съезде избрали новое руководство НСПУ), были очень тяжелыми — не сказать ничего. Никогда Союз так не уничтожали — изнутри и извне — как сейчас. Но, несмотря на ситуацию, подавляющее большинство членов Союза поддерживает руководство. И для меня это опора. А также вера, что наша команда делает все в интересах союзовцев.

— Поскольку Союз является неприбыльной некоммерческой организацией, на какие доходы и ресурсы она может рассчитывать? Возможно, это сдача в аренду своих помещений?

— Да, средств, выделенных государством — 920 тыс. грн в год, — хватает только на два месяца. Поскольку приблизительная месячная смета Союза — 450 тыс. грн. Но ведь Союз должен на что-то жить. Мы должны использовать все имеющиеся возможности.

В конце 2017 г. заканчивается срок аренды с ООО "Банковая, 2". Еще со времен Виктора Баранова у нас продолжаются суды с этими арендаторами, которые пытаются отсудить у нас часть нашей территории. При этом их долг перед нами за аренду на сегодняшний день составляет более полумиллиона гривен.

Постоянными должниками являются также арендаторы, которых связывают с бывшим нардепом А.Сенченко: ООО "Евротранзит" и ООО "Черноморская телерадиокомпания". В течение последних месяцев их задолженность перед нами колеблется от 400 до 500 тыс. грн.

У Союза есть также дом на ул. Гончара, 52. Соглашение об аренде с "Рента-групп" должно было закончиться 31 мая с.г. Но, учитывая большой риск потери части суборендаторов и отсутствие четкой стратегии самостоятельной сдачи в аренду этого объекта, после продолжительных консультаций было решено на год продлить договор об аренде с "Рента-групп".

— В советское время Союз мог исключать из своих рядов определенных "неудобных" литераторов. Есть ли примеры такого исключения сейчас?

— При моей каденции ни один писатель не был исключен из Союза писателей. Только по собственному желанию. В частности, недавно Степан Процюк заявил в печати о своем выходе из Союза. Также Александр Жовна с Кировоградщины. На здоровье. Это талантливые писатели, и это их личное решение.

С другой стороны, если та или иная областная организация заняла круговую оборону вокруг своего председателя, который систематически нарушает устав НСПУ, но все же пользуется поддержкой большинства членов своей областной организации, то они вряд ли соберут большинство голосов перед Правлением, чтобы принять решение об исключении этого председателя из рядов Союза. И сейчас это происходит на примере председателя Киевской областной организации Анатолия Гая, который ведет себя цинично, нарушая и устав НСПУ, и здравый смысл. Он является инициатором судов против меня. В Киевской областной организации около десяти литераторов вышли из Союза в знак протеста против этого писателя.

Анатолий Гай, а также председатель столичной писательской организации Владимир Даниленко собирают подписи под обращением в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного производства против меня. А г-н Гай рассылает членам Правления НСПУ десятки страниц якобы "компромата"...

Очевидно, весь смысл жизни этого человека — посадить меня в тюрьму?

Отдельные люди инспирируют ложь, будто бы я "договорился" с мэром Ирпеня Владимиром Карплюком насчет нашей недвижимости. Одна дама написала о "чумадане с налом".

Впрочем, я спокойно сплю. На меня это не действует. И пусть говорят что угодно. Поскольку, если утратим объекты Союза, — виноват буду я. Поэтому в этой ситуации другого выбора нет. Должен действовать — в интересах Союза. И Секретариат, и Правление, и, наконец, съезд поддерживают конструктивные действия, направленные на восстановление авторитета Союза как мощной общественной структуры. Главное — сохранить Союз и качественно его реформировать.