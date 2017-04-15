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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Кернес — влиятельный политический игрок, как к нему ни относись. Именно поэтому мы посчитали небезынтересным ознакомить читателя ZN.UA с его оценкой некоторых событий настоящего и недавнего прошлого. Памятуя, что харьковского городского голову не отличает чрезмерная деликатность, особенно в общении с журналистами.

От редакции.

Аристотель считал, что люди — политические животные.

На примере харьковского городского головы Геннадия Кернеса мы можем убедиться, что в политике способны себя реализовать самые разные люди.

Человек со специфической биографией и сложными отношениями с сильными мира сего дважды побеждал на выборах городского головы Харькова. Причем во второй раз — заручившись поддержкой 67% обитателей второго по величине города страны.

Кернес — влиятельный политический игрок, как к нему ни относись. Именно поэтому мы посчитали небезынтересным ознакомить читателя ZN.UA с его оценкой некоторых событий настоящего и недавнего прошлого. Памятуя, что харьковского городского голову не отличает чрезмерная деликатность, особенно в общении с журналистами. А вопросы, которые он считает неудобными, Кернес попросту игнорирует.

Ирина Ромалийская, взявшая на себя труд общения с непростым собеседником, проявила немало такта и выдержки, благодаря чему интервью было прервано Кернесом на 49-й минуте, а не, скажем, на третьей. И пытливый читатель может составить достаточно полное представление о системе взглядов харьковского градоначальника.

Как утверждал Аристотель, главное достоинство речи — ясность.

— Хочу начать с 2014-го. По вашему мнению, почему проект "ХНР" провалился?

— Харьков всегда был частью Украины, оставался территорией Украины даже в те сложные и тревожные дни, когда организовывались "ДНР" и "ЛНР". В Харькове никто не ушел со своих мест рабочих, все работали.

У каждого города есть свои особенности. У нашего родного Харькова — тоже. Те особенности, которые сработали в других регионах Украины, не сработали в Харькове.

— Распространено мнение, что освобождение захваченной облгосадминистрации —это личная заслуга Авакова и Полторака, направивших в здание спецподразделение "Ягуар".

— Могу сказать как очевидец, что первые переговоры с теми, кто захватил администрацию, проводил я. Мы договорились, что они освобождают администрацию, что никаких российских флагов. Все разошлись. Под утро приехал "Ягуар" и забрал оставшихся, я так понимаю, тех, кто остался в администрации в нетрезвом состоянии. Говорить однозначно, что только Аваков здесь главный победитель, — нельзя. Победили харьковчане. Харьковчане не хотели этого.

— Вы сказали, что вступили в переговоры. С кем?

— Какие переговоры?

— Вы сказали, что вели переговоры…

— До того, как "Ягуар" заскочил туда, я был там. И оттуда ушел глубокой ночью. Была встреча со всеми лидерами, с представителями власти, был представитель областной государственной администрации, представители какого-то национального совета от революционного Евромайдана, словом, там много было за столом переговорщиков. Одним из них был и я. Помню, все договорились о том, что администрацию освобождают.

— В ваш адрес сейчас звучали обвинения о спонсировании титушек. Аваков говорил о вашей причастности к организации антимайдана…

— Все громкие обвинения в мой адрес со стороны Арсена Авакова были неслучайны. Он меня демонизировал, он же постарался меня привлечь к уголовной ответственности, сфабриковав уголовное дело, которое рассматривается сегодня в Полтаве. Что касается вопроса о титушках, могу однозначно сказать — нет никаких подтверждающих фактов, документов, доказательств того, что я это делал.

— И все же, вас опрашивали по этому поводу?

— Меня никто не опрашивал.

— Ожидалось, что на съезде "депутатов всех уровней Юго-Востока Украины и Автономной Республики Крым", который 22 февраля 2014 г. прошел в Харькове, будут приняты громкие решения вроде тех, что озвучивались в Северодонецке в 2004-м. Планировалось что-то подобное?

— Нет. Я лично не знаю, чтобы что-то планировалось.

— Заявление Коломойского того времени…

— Давайте пойдем дальше! Сто раз комментировал!

— Вы не хотите говорить о Коломойском или о тех событиях?

— Да о чем говорить? Что говорить?

— Вечером 21 февраля 2014 г. Янукович якобы на "обкомовской даче" (президентская резиденция в Харькове. — И.Р.) записал обращение. Расскажите подробности записи этого видео.

— Как я могу вам рассказать то, чего не знаю?

— Записывала этот спич Януковича Анна Кузнецова (Анна Кузнецова — одна из руководителей коммунального предприятия "Харьковские известия", в структуру которого входят телестудия, газета и сайт. — И.Р.). И не по собственной инициативе…

— Вы можете догадываться, можете складывать, сшивать… Но когда вы сшиваете, имейте для этого доказательства. Если вы считаете, что Кузнецова брала это интервью, спросите у Кузнецовой, кто ее туда послал.

— В интервью ТСН она говорила, что ее вызвали на работу, кто именно — не говорит. Но так как она руководитель городского коммунального предприятия "Харьковские известия", то, мне кажется, логично этот вопрос адресовать вам как городскому голове. Вы 21–22 февраля 2014-го разговаривали с Януковичем?

— Да я его не видел! Как я мог с ним разговаривать?

— В интервью "Украинской правде" вы сказали: "Если бы увидел Януковича сейчас, я бы ему "отпустил лычку" (отвесил щелбан. — И.Р.). За что?

— За его поведение, за отношение вообще к людям, к жизни.

— Вы считаете, это было предательство с его стороны?

— Он не меня предал. Я — отдельный гражданин Украины. Он предал народ Украины.

— Тем, что убежал?

— Тем, что больше думал о себе, о своей личной безопасности, о безопасности своей семьи. А о безопасности людей, украинцев, о последствиях он не думал.

— А что, по вашему мнению, он должен был сделать?

— Он не должен был покидать страну. Он же был доступен к переговорному процессу.

— В интервью "Украинской правде" в 2016-м вы сказали: "Я переоценил многие вещи…". Вы можете сформулировать, чем Кернес-до-Майдана отличается от Кернеса-после-Майдана?

— Мы все повзрослели. Понимаете? А говорить о своей философии… Думаю, не нужно тратить время.

— Три года назад многие медиа облетела ваша фраза: "На Майдане стоят отбросы, которые заражены бациллой Майдана и мешают нам творить и строить". Вы бы и сейчас повторили подобное? Или изменили свое мнение?

— Сегодня мы можем оценить ситуацию до Майдана и после Майдана. Имею в виду с точки зрения жизни каждого гражданина страны. Я со своей стороны, работая городским головой Харькова, делаю все, чтобы создать максимум, продвинуть имидж Харькова. И тяжело, конечно, встречаться с сегодняшними политиками, с которыми мы еще вчера были по разные стороны баррикады. А когда я отсутствовал один день, мне говорили, что я уехал далеко…

— Говорили, что сбежал…

— Ну, могут говорить все что угодно. Я тогда сказал: хорош тот, кто своих врагов сделает своими друзьями. На сегодняшний день у меня нет много друзей, скажем так, в этом сегменте. Но посмотрим, жизнь длинная.

— Но на вопрос, повторили бы эту фразу, вы не ответили.

— А ну, еще раз прочти!

— "На Майдане стоят отбросы, которые заражены бациллой Майдана и мешают нам творить и строить".

— Кернес это сказал, да?

— Да. Она тогда облетела все информагентства страны.

— Три года назад? Я не помню, чтоб я такое говорил. Поищем. Может, вы ошибаетесь? Может, это не мои слова?

— Другую вашу цитату приведу. В феврале 2014-го, в интервью Мустафе Найему — о том, что Тягнибок, Яценюк и Кличко, а также — далее цитирую — "стоящий сбоку от них Порошенко (…) несут разруху с точки зрения устоев государственного строя, ценностей… Люди, у которых нет стержня, люди, которые не являются лидерами… Происходит силовой захват власти". Вам сейчас сложно работать с Порошенко, согласно вашей логике, захватившим власть, лишенным лидерских задатков разрушителем?

— Вы сейчас сводите несводимые вещи. Во-первых, я не персонифицировал, кто, чего и как. Во-вторых, сегодня нет той единицы измерения, которая может измерить, хорошо или плохо руководителю того или иного уровня власти работать с верховной властью. Поэтому, когда вы мне говорите то, что я говорил, — это было. Но это не говорит о том, что надо, извините, мыть постоянно в каком-то корыте и постоянно это пережевывать. Я считаю, что это неправильно.

— Есть информация, что Петр Порошенко на будущих президентских выборах хочет заручиться поддержкой городских голов крупных городов — Труханова, Филатова и вашей. У вас был по этому поводу разговор с президентом? Намерены поддержать его?

— У меня не было никакого разговора с президентом Украины Порошенко. Не было никакого разговора ни с Трухановым, ни с Филатовым. А городской голова влияет на формирование общественного мнения?

— Вы в Харькове — уж точно да.

— Если влияет, то я буду это делать.

— Будете влиять или будете поддерживать Порошенко?

— Буду влиять.

— Читала ваше последнее интервью изданию "Гордон", вы там утверждаете, что Порошенко безальтернативно будет избран на второй срок.

— Я это и сейчас говорю.

— Вы готовы его публично поддержать?

— Будет 2019-й, тогда и будете задавать данный вопрос.

— В интервью Соне Кошкиной Коломойский сказал: "Кернес своим нутром не воспринимает "Оппозиционный блок". Вы согласны с такой формулировкой?

— Ну, я ж не пошел с "Оппозиционным блоком".

— Почему?

— Просто все формировалось очень быстро. Все мчалось, как скорый поезд. Вступить в очередную Партию регионов я не хотел. Вот и все.

— Потому что разочаровались в Януковиче или в партии?

— И в Януковиче, и в партии.

— Глава парламентской депутатской группы партии "Відродження" Виталий Хомутынник якобы сейчас рассматривает возможность вхождения в проект "За життя!" Мураева и Рабиновича. С представителем "Відродження" Кернесом это обсуждалось?

— Если будут мое мнение спрашивать, такой ход событий я бы поддержал.

— А сами пошли бы в партию "За життя!"?

— Я еще раз объясняю, спокойно и ясно: если бы меня спросили, я бы такой ход поддержал.

— Ход Хомутынника. А сами бы пошли?

— Вы, наверное, не поняли. Вы сказали, что Виталий Хомутынник хочет. Я говорю: если бы меня спросили, я бы такой ход поддержал.

— Вы поддерживаете связь со сбежавшим харьковским бизнесменом Курченко?

— Разговаривал с ним несколько месяцев назад, просил его отдать клуб "Металлист" городу. Он сказал, что заплатил за него деньги. И что если есть желающие и с ним рассчитаются, он отдаст "Металлист".

— И сколько он хочет?

— Я не разговаривал об этом. Я просил, чтоб он передал "Металлист" городу Харькову.

— В коммунальную собственность?

— Как угодно. Только чтоб команда была сохранена и присутствовала в премьер-лиге.

— Что у Курченко из бизнеса осталось в Харькове?

— Я не знаю, что у него было в Харькове!

— А знаете, откуда он появился? Некое экономическое чудо — возникший из ниоткуда Курченко с большими активами.

— Я думаю, что чудо не в том, какие активы у Курченко. Чудо в том, кто ему это создал.

— Кто?

— Ну, как мы теперь понимаем, — Янукович.

— Он самостоятельный персонаж — или просто взяли парня и переписали на него активы, как на подставное лицо?

— Думаю, что он был чуть-чуть независим, но в большей степени был зависим.

— В упомянутом выше интервью "Гордону" вы назвали Гройсмана результативным политиком, но из текста я не поняла — а за что?

— Я общаюсь с Владимиром Борисовичем с того момента, когда начал исполнять обязанности городского головы. И на протяжении всего этого времени, общаясь, наблюдая, могу сказать: он — системный, эффективный, результативный, современный политик, хозяйственник. И хозяйственник хороший, и политик. И как вице-премьер, и как председатель Верховной Рады, и как премьер-министр Украины. Считаю, что сегодня отстаиваются интересы местного самоуправления. Гройсман системный. Система в корне меняется.

Мы видим сейчас его достижения, которые он рекламирует…

— Какие?

— … в эфире телепрограмм. Поэтому, я думаю, лучше всего на этот вопрос могут ответить, конечно, граждане Украины. Понимая, как в это время, работая, тяжело достичь результата, могу сказать, что Гройсман — на своем месте.

— О Порошенко вы так не говорите.

— А вы меня что — спрашивали о Порошенко?

— Да…

В одном из последних интервью, вы говорили, что доходы в городской бюджет увеличились едва ли не вполовину. Это дает толчок для серьезного развития города?

— Это не просто толчок, это большой финансовый ресурс, который был передан из государственного бюджета местным бюджетам. Это дает нам возможность ремонтировать ЖКХ, дороги, инфраструктурные объекты, большие градообразующие объекты. Харьков сегодня участвует также в работе с Мировым банком. По линии Мирового банка мы будем строить многофункциональный сортировочный завод по переработке твердых бытовых отходов, полигон. У нас есть работа в направлении водоканала, по переработке илового осадка. И также по тепловым сетям у нас большой проект с Мировым банком. Теперь необходимо реализовать все эти проекты. И если они будут реализованы, то они будут реализованы в том числе и благодаря президенту, благодаря этому правительству.

— Коль коснулись темы завода по переработке ТБО, спрошу: вас просили принимать мусор из Львова?

— А вот письма лежат (показывает два письма на столе). Одно подписано Садовым. Обращается, что надо принимать по 2,5 тысячи тонн, письмо было адресовано 28 марта, получили мы его 3 апреля. Второе письмо — обращается какой-то предприниматель, директор фирмы, просит тоже мусор захоронить. Но тут небольшое количество — по сто тонн в день. Дело в том что, когда обращаются с такими вопросами, не надо обращаться индивидуально. Потому что индивидуально этот вопрос решать я не буду. Этот вопрос должен решаться территориальной громадой. Но, как я понимаю, никто не хочет этого. Поэтому данное письмо остается без надлежащего реагирования. Ответ будет дан: мы не можем помочь.

— То есть не хотите помочь коллеге?

— Мы сами сегодня имеем полигон за чертой города — в Дергачах под Харьковом. Мы там отремонтировали дорогу, еще что-то сделали, но жители местные недовольны полигоном. Мы заранее начали привлекать инвестиции и заниматься строительством мусороперерабатывающего завода. Так мы живем на востоке Украины, а Садовой живет в западной части Украины. Скажите, пожалуйста, кому было бы быстрее и проще найти инвесторов правильных и построить завод, и давно забыть о проблеме утилизации твердых бытовых отходов?

— Садовой, по-вашему сам виноват?

— Да.

— То есть в ситуации вокруг львовского мусора вы не усматриваете политических разборок?

— Да какие политические разборки? Человек, который сидит в кресле мэра, играет в большую политику. Я считаю, что это чисто финансово-хозяйственная деятельность. Была понятна проблема, было понятно, что нет возможности сегодня свозить туда больше отходы, но они продолжали это делать — погибли люди. Теперь ищут, кто виновен. Виноват тот, кто допустил те процессы, которые повлекли за собой смерти людей. Вот и все. А вы считаете, что Садовой такой авторитет? Я б не сказал, что он авторитет.

Вот я долго работаю мэром, наблюдаю: вот что сделал Садовой?

— Ну, как минимум, у него есть рейтинг во Львове, и он создал политическую силу всеукраинского уровня. Вы не думали преобразовать ваш рейтинг в Харькове во всеукраинский рейтинг?

— Давайте так отвечу: я живу и работаю в городе Харькове.

— И никогда об этом не думали?

— (Улыбается и отрицательно мотает головой.)

— Говорят, вы собираетесь досрочно покинуть пост харьковского городского головы и готовите себе преемника. Называют имена вашего заместителя Игоря Терехова, главы одной из райадминистраций Харькова Максима Мусеева…

— Ну вот как ответить, чтоб вы от меня отстали? Есть каденция, завершается она в конце 2020-го. А дальше будем смотреть. Будем жить — будем видеть.

— То есть до окончания каденции уходить не собираетесь?

— Ира, я тебя прошу! Ты спросила, я тебе ответил.

— Хорошо. Но…

— Ирочка, давай пойдем дальше, меня куча людей ждет.

— Тоже ответ. Я просматривала газету "Харьковские известия" и сюжеты одноименной студии, которые входят в состав вашего коммунального предприятия, — там полно хвалебных материалов о бывшем губернаторе, а ныне главе АП Игоре Райнине, о его преемнице Юлии Светличной, о президенте Порошенко. Во времена губернаторства Авакова и Балуты такого даже представить нельзя было. С Райниным говорила — ни одного плохого слова о вас не сказал…

— Разумные люди всегда достигнут нормальных результатов. Мы работаем.

— Давайте поговорим о так называемом "кооперативном деле" (дело о якобы незаконном выделении земли Харьковским горсоветом. — Ред). ГПУ проводила обыски у вас, у Михаила Добкина…

— Вообще без комментариев.

— Каков ваш статус в этом уголовном производстве?

— Без комментариев.

— Киевский райсуд Полтавы рассматривает дело по обвинению вас в соучастии в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана…

— Дело шито белыми нитками. Я буду защищать себя всеми доступными способами, которые мне дает законодательство.

— Не возникало намерения на время рассмотрения этого дела передать полномочия по руководству городу секретарю городского совета?

— Так, давайте дальше! Дело закончится, тогда будем разговаривать.

— Сегодня (12 апреля. — Ред.) Апелляционный суд огласил решение по иску прокуратуры к Харьковскому горсовету. Российского депутата Шишкина, голосовавшего за введение войск в Украину, суд все же лишил звания "Почетный гражданин Харькова". Как вы оцениваете это решение суда?

— Суд не может нам давать указания, кто будет почетным гражданином в Харькове, а кто не будет. Я считаю, что это незаконное решение суда.

— Будете подавать кассационную жалобу?

— Да, будем дальше его обжаловать.

— Шишкин — человек, который голосовал за введение войск в Украину…

— Есть вопросы, которые относятся исключительно к компетенции городского совета. Исключительно на сессии городского совета присваивается почетное звание "Почетный гражданин города Харьков". Это первое. Второе. У нас сегодня достаточно тех, кто носит звания "заслуженный артист Украины", "народный артист Украины", те, кто творчески поддерживает Украину, но они также живут в России, ездят в Крым, выступают там. Никто их не лишает этих званий.

— Одно дело ездить в Крым, а другое — голосовать за введение войск.

— Поехали дальше! У меня нет времени!

— Как родилась идея присвоить звание "Почетный гражданин Харькова" Борису Ложкину, когда он был главой Администрации президента?

— Любая кандидатура предлагается трудовыми коллективами Харькова, предлагается общественными деятелями. Потом обсуждается на комиссии специальной. Решение принималось коллегиально.

— А инициатива чья была?

— Надо посмотреть. Что — обязательно помнить сейчас, кто предложил Ложкина на почетного гражданина? Это что — самая важная тема в стране? Важнее темы нет? Кернес — не почетный гражданин города Харькова!

— Как бы вы охарактеризовали ваши взаимоотношения с Юрием Луценко?

— Да какие у меня взаимоотношения с Луценко?! Вы меня за кого принимаете вообще? Вот вы сидите тут час, мне никто не звонит, ни Луценко, ни Ложкин, у меня нет с ними никаких отношений!

— Дело о покушении на вас. Как продвигается расследование?

— Да никак вообще. Никто ничего не делает.

— А по Дименту (харьковский бизнесмен, близкий друг Кернеса, убит в 2016-м. — Ред.)?

— Тоже никак. Пустота.

— У вас есть понимание, кто это сделал и почему?

— Вы чё?! Так. Закончили разговор. Тань (обращается к пресс-секретарю), — больше чтоб такого не было!