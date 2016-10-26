Матч-реванш?

Нацагентство по обеспечению качества высшего образования возглавит экс-соратник Д.Табачника

Сергей Храпатый Facebook/Сергій Храпатий

Оксана ОНИЩЕНКО

С самого своего рождения Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) находится в эпицентре скандалов. Что и не удивительно: полномочия у него будут как у целого министерства. Это, фактически, антикоррупционное бюро, генпрокуратура и верховный суд в сфере образования в одном флаконе. Дело запуска независимого Нацагентства продвигалось очень медленно — здесь разгорались настоящие баталии и страсти. И вот этот уважаемый орган наконец избрал своего председателя. Такая новость очень бы радовала, если бы не одно "но": руководителем НАОКВО избран Сергей Храпатый. Человек, который в 2011–2014 гг. возглавлял отдел гуманитарного образования департамента высшего образованияМОН при Табачнике (см. "Грязная метка", ZN.UA, 12 июня 2015).

Широкая общественность знает о нем мало. Разве что слышала о выступлении чиновника на конференции в КПИ, в котором шла речь о "скотах-историках" и о том, как правильно понимать и преподавать украинскую историю. Конечно, избрание Храпатого стало шоком для тех, кто надеется на изменения в образовании. "Во всем виновата табачниковская мафия, старые кадры, которые хотят все вернуть назад", — так сейчас принято объяснять то, что произошло.

Позволю себе согласиться с этим только частично. Не только старые кадры мы должны благодарить за то, что случилось, но и тех, кто позволил им это сделать. Идти единым фронтом, а не выяснять отношения. Думать о будущем страны, а не о партийном или своем собственном имидже. Принимать принципиальные, а не политкорректные решения. Если бы все это было реальностью, у старых кадров не осталось бы шансов.

Когда избирали членов НАОКВО (в 2015 г.), стало понятно — ситуация угрожающая. Среди избранных были чиновники из прошлого. И не просто были — они собрали едва ли не больше всего голосов. Вот здесь бы дать им отпор, мобилизоваться. Но этого не произошло.

Минобразования (тогда возглавляемое Сергеем Квитом) пыталось что-то сделать. Оно выступило с официальным заявлением по поводу НАОКВО: надо прописать квалификационные требования к кандидатам в члены агентства и изменить систему отбора (см. "Гнилой компромисс", ZN.UA, 1 апреля 2016). Заседала Коллегия МОН, на которой присутствовали и Лилия Гриневич (тогда председатель профильного парламентского комитета), и Арсений Яценюк (тогда премьер-министр). Гриневич заявляла о готовности депутатов внести законодательные изменения, Яценюк — "немедленно вмешаться в этот вопрос" и поддержать инициативу народных депутатов.

Но обещания и реальность разительно отличались друг от друга. Законопроект об изменениях в Закон "О высшем образовании" относительно НАОКВО был внесен не Л.Гриневич, а А.Спиваковским (№ 2280-а). К сожалению, он носил половинчатый характер (процедура выборов не изменялась, изменялись только требования к кандидатам). Но он выставлял хотя какие-то фильтры для формирования состава Нацагентства: согласно законопроекту, туда не могли попасть те, кто подлежал люстрации.

В парламент законопроект вроде бы внесли, но там он пролежал более года. Ситуация была критической: запускать НАОКВО избранным составом — опасно, а перезагрузить без нового закона невозможно. Но эта ситуация великолепно "стреляла" против тогдашнего министра Квита: пока НАОКВО не работает, тормозятся новации, "подвисают" жизненно важные вопросы работы университетов.

Когда, наконец, у депутатов дошли руки до законопроекта о НАОКВО (а было это тогда, когда уже вовсю обсуждались новые кандидатуры в кресло Квита), снова начались чудеса. Л.Гриневич и А.Спиваковский пошли на "разумный компромисс" с коллегой из фракции ""Батьківщина" и согласились, чтобы новый закон не касался уже избранных членов НАОКВО. И только благодаря фракции "Самопоміч" удалось отбиться от этой компромиссной нормы. Вот таким непростым путем НАОКВО очистилось хотя бы от тех, кто подпадает под действие закона "Об очищении власти".

Сергей Храпатый под действие этого закона не подпадал. Но его карьера тоже сложилась интересно. После Майдана этот экс-соратник Табачника "выпал" из состава министерства, но стал сотрудником секретариата Кабмина — главным специалистом, ответственным за вопросы высшего образования в отделе по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Департамента гуманитарной политики. А потом еще и попал в НАОКВО.

По информации источников ZN.UA, на должность руководителя НАОКВО вообще-то было два претендента. Одного из них, Сергея Храпатого, поддерживал А.Спиваковский, руководитель парламентского комитета по вопросам образования и науки, депутат от БПП. Второго, Руслана Гурака, поддерживала Лилия Гриневич. Гурак — председатель Государственной инспекции учебных заведений (ГИУЗ). Недавно он оказался в центре плагиатного скандала в связи со своей диссертацией. Сам председатель ГИУЗ обвинения в плагиате отвергает.

Конечно, у нас нет подписанных и скрепленных печатью договоров, но наши источники утверждают: была договоренность, что Гурак возглавит Нацагентство, а Храпатый будет руководить секретариатом. Кстати, Кабмин по представлению МОН и назначил Сергея Храпатого на эту должность. Но во время выборов все пошло не по договоренностям: Сергей Храпатый выставил свою кандидатуру на пост председателя НАОКВО — и выиграл.

Создается впечатление, что на выборах председателя НАОКВО мы наблюдали противостояние между комитетом по вопросам образования (А.Спиваковский) и МОН (Л.Гриневич). И МОН проиграло. "Сейчас избрали председателем Нацагенства не того человека, на которого кто-то рассчитывал. Теперь начинается кампания черного пиара, нацеленная на дискредитацию избранного председателя и на препятствование работе НАОКВО", — откровенно сказал А.Спиваковский в интервью Херсонской областной телерадиокомпании "Скифия".

Такие результаты выборов могут стать серьезной проблемой для Лилии Гриневич. И здесь не поможет ни команда имиджмейкеров из "Народного фронта", ни "реформы" наподобие "заменим в первом классе синюю ручку карандашом". Здесь на кону будут стоять более серьезные вопросы. За них можно будет поплатиться и репутацией, и креслом.

Общественность не собирается сидеть сложа руки. Общественное движение "Відсіч" инициировало обращение к власти, в котором говорится: "Мы, представители украинского гражданского общества, требуем не допустить назначения Сергея Храпатого председателем НАОКВО. Согласно закону, председатель НАОКВО назначается Кабинетом министров Украины по представлению НАОКВО. Следовательно, правительство вполне может предотвратить это позорное назначение, которое было бы прямой изменой идеалам Майдана. Также очевидной является потребность обновления состава НАОКВО и переизбрания его председателя. Призываем Кабинет министров и всех представителей украинской власти не разрешить табачниковским кадрам нахрапом захватить контроль над украинским высшим образованием. Образование должно быть очищено от украинофобов и коррупционеров! Какие-либо намерения утвердить кандидатуру Храпатого в Кабмине общественность будет рассматривать как сигнал к массовым пикетированиям".

Действительтно, правительство может не утвердить Храпатого на должность председателя НАОКВО. Но только в том случае, если для этого будут законные основания. Но даже если бы отставка произошла, это ничего не изменит. Поскольку на место Сергея Храпатого, в результате договоренностей, приведут другого. И возмущенная общественность может просто добиться, что поменяют шило на мыло, даже не догадываясь об этом.

Надо изменять законодательную базу под избрание членов НАОКВО и полностью перезагружать состав агентства. Обо всем этом шла речь еще летом 2015-го на Коллегии МОН, на которой присутствовали Яценюк и Гриневич. Возможно, если бы все, что тогда обещали, выполнили, — сейчас был бы другой состав НАОКВО и другой руководитель.

Кстати, эти выборы — не последнее испытание для Нацагентства. В проекте закона "Об образовании", который сейчас дорабатывают в комитете по вопросам образования и науки, есть пункты, касающиеся НАОКВО. Еще на начальных этапах разработки закона, когда комитетом руководила Лилия Гриневич, в проект закона вносились прогрессивные нормы о НАОКВО: предлагалось отказаться от системы выборов членов агентства и перейти к конкурсному отбору. В конкурсную комиссию должны входить не только украинские, но и международные независимые эксперты. Свои кандидатуры в НАОКВО могут предложить и самовыдвиженцы, а не только делегаты от учреждений или учебных заведений. На заседании парламентского комитета эксперты говорили об этих нововведениях и отмечали: мы настаиваем на скорейшем их внедрении.

Увидим, какие предложения будут внесены в зал под куполом. Вот где громаде надо держать руку на пульсе!

"Битва проиграна, но не война", как сказал один известный полководец.

Вместо послесловия. Пока идут баталии в Нацагентстве, реформирование образования все же не стоит на месте. На прошлой неделе в Национальной академии педагогических наук состоялось общее собрание. На нем говорили о стратегических проблемах, награждали и избирали новых академиков и членов-корреспондентов. Это собрание посетил лично членкор НАПНУ Евгений Сулима. Кто забыл — он был первым заместителем Дмитрия Табачника, куратором высшего образования.