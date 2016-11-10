Золото и мрамор: как выглядит пентхаус Трампа в Нью-Йорке

Дизайн апартаментов будущего президента США напоминает Версальский дворец.

В Сети опубликованы фотографии нью-йоркских аппартаментов Дональда Трампа в "Trump Tower" на 66-м этаже. Из окон трехуровневых аппартаментов стоимостью около 100 миллионов долларов открывается вид на Центральный парк. В интерьере преобладает золото и мрамор.

Дизайнером интерьера пентхауса стал Анджело Донгия, которого называют "Сен-Лоран мира диванов". Донгия создал интерьер в стиле французского короля Людовика IV.

Гостинную Трампа украшает фонтан и огромная хрустальная люстра, на стенах картины с сюжетами из античной мифологии, посуда отделана золотом.

Украинские пользователи в соцсетях сравнивают роскошь интерьера Трампа с Межигорьем и имением беглого генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

В "Trump Tower" находится штаб-квартира корпорации Трампа, гостиница, магазины, офисный центр.

По версии Forbes и Bloomberg у Трампа более трех миллиардов долларов, около девяти миллиардов – по его собственной версии. Основной бизнес Трампа - это строительство. Однако его компания The Trump Organization занимается практически всем, и даже проведением конкурсов красоты и настольными играми. Трамп обязан возможностью построения бизнес-империи своей семье, основу заложила его бабушка Элизабет и отец Фред.

Четыре раза Трамп использовал американское законодательство, чтобы обанкротить свои компании – казино Trump's Taj Mahal, отель Trump Plaza Hotel, банкротство нескольких отелей и казино (Атлантик-Сити, Нью-Джерси и другие города США) и банкротство Trump Entertainment Resorts.

Публикация The New York Times о неуплате налогов Трампом не стала не первой. Позже Клинтон заявила, что в 70-х годах республиканец не платил подоходный налог. Однако и здесь Трамп нашел, что сказать, в своей клоунской манере: "Это значит, что я умный".