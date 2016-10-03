Западу необходимо защитить сирийцев и выступить против Путина – The Economist

Вашингтону пора понять, что Москва – часть проблемы, а не решения в Сирии и не только.

Россия не может помочь Западу потушить огонь войны в Сирии.

Как только кажется, чтоуже не может стать еще хуже, именно это и происходит. 19 сентября сирийские и российские самолеты разбили гуманитарный конвой, который вез помощь в осажденный город Алеппо. Это окончательно уничтожило американо-российское перемирие, после которого началась самая худшая бомбардировка древнего сирийского города за все время. Отчеты говорят, что фосфорные и противбункерные бомбы падают на Алеппо, как дождь.

Об этом сегодня пишет The Economist, добавляя, что президент Сирии Башар Асад уничтожает свою страну, цепляясь за власть. А российский президент Владимир Путин экспортирует свои методы "выжженной земли", которые он когда-то применил в Чечне, чтобы заставить республику подчиниться.

"Такая жестокость не остановит джихадистов, а лишь усугубит их. И бездействие Америки лишь ухудшает ситуацию. Агония Сирии - самое большое моральное пятно на президентстве Барака Обамы. И хаос в Сирии, от которого многие бегут в ряды "Аль-Каиды", а не на Запад, стал крупнейшим геополитическим поражением", - говорится в статье.

Обама думает, что держаться подальше от сирийского болота, - это холодное и рациональное поведение государственника. Может его и преследуют "кошмары" жестоких расправ, но он твердо убежден, что не может сделать ничего полезного. Издание пишет, что Обама прав в том, что Америка не может решить все мировые проблемы. А плохо продуманные вмешательства могут лишь ухудшить их, как это произошло в Ираке. Но агония Сирии показала, что невмешательство США не менее вредно.

В то время, как Вашингтон отступил, другие сделали противоположное, заполнив геополитический вакуум. "Исламское государство" захватило часть Сирии и Ирака. Новое поколение джихадистов вдохновенное воевать в Сирии или устраивать атаки на Западе. Турция после "шока от насилия со стороны террористов и курдов", вступила в сирийскую войну. Иордан и Ливан, заполненные беженцами, боятся, что их тоже засосет хаос. Наплыв беженцев из Сирии играет на руку ксенофобским популистам в Евросоюзе. А воинственная Россия чувствует себя сильнее.

Отправив военные самолеты в Сирию, чтобы поддержать режим Асада, Путин разжег борьбу между шиитами и суннитами. Сейчас российские и сирийские войска, похоже, пытаются вернуть под контроль так называемые "полезные территории" страны, которые простираются от Дамаска до Алеппо, а также территории в западной части, прежде чем у США появится новый президент. Поэтому Алеппо и страдает от таких кровавых атак, поскольку это единственный крупный город, который до сих пор контролируют оппозиционные силы. Ничего из того, к чему стремятся Путин и Асад, не входит в американские интересы.

"Быть спокойным и вести подсчеты не очень полезно, если все думают, что это слабость. Даже если Америка не может исправить Сирию, она могла бы помочь ограничить ущерб, облегчить страдания и сократить популярность джихадизма", - говорится в статье.

The Economist напоминает, что долгое время писал о необходимости закрыть сирийское небо после того, как режим Асада пересек "красную линию", применив химическое оружие против своих граждан. Отсутствие действий подорвало доверие к США. И вот теперь Россия диктует свои правила игры. Если сначала вмешательство Запада было не очень рискованным, то теперь существует опасность столкнуться с Россией.

Обама постоянно говорит, что Асад должен уйти. Но он никогда не прилагал больших усилий для достижения этой цели. Вместо этого, он сосредоточился на войне против "Исламского государства". Американский президент хочет избежать "бессмысленного строительства государства" и сконцентрироваться на борьбе с террористами. Это важно, но джихадисты черпают силы из войны и несостоятельности государства. Без четких политических решений в Сирии и Ираке любая победа над ИГИЛ будет очень кратковременной. Придут другие террористы. Чтобы добиться длительного мира, Западу нужно большее влияние.

Издание пишет, что, вероятнее всего, Обама оставит сирийскую войну своему преемнику.

"Любая стратегия Запада должна начаться с осознания двух вещей. Первое – самое важное на Ближнем Востоке развеять страдания суннитов, чтобы вырвать их из смертельных культов джихадизма и привести в более конструктивную политику. Второе – что Россия – не часть решения, она часть проблемы", - говорится в статье.

Западу стоит постараться, чтобы защитить сирийцев, вчасности суннитов, которые до сих пор страдают от Асада. Можно добиться провозглашения закрытого неба над Алеппо. Также после кровавых событий Америка может сделать больше для сил, которые борются против Асада. Можно сбрасывать помощь в осажденные города с воздуха. Кроме того, нужно укрепить безопасность территорий, которые контролирует не "Исламское государство", где можно было бы создать альтернативное правительство Сирии.

Между тем, выводы международной следственной группы относительно причин уничтожения малайзийского "Боинга 777" в Донбассе свидетельствуют, что Россия создает проблемы совсем не в Сирии. Западу нужно говорить с Путиным, но противостоять против его авантюризма. Начать можно с сохранения санкций ЕС.

"Путин агрессор, но не иррациональный. Он будет продолжать свои авантюры до тех пор, пока будет уверен, что Запад не хочет действовать. Но он, вероятно, отступит, как только почувствует, что Запад готов ему противостоять", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании СБ ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Также Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. В частности, посол Великобритании обвинил российские войска в сбросе на жилые кварталы Алеппо бомбы, которые используют для уничтожения военных укреплений и бункеров.