Российского блогера оштрафовали за призыв стереть Сирию с лица земли

Антон Носик обосновал свой призыв бомбить Сирию тем, что в ней живут сторонники нацистов.

На России журналисты соревнуются в кровожадности с генералами sputniknews.com

Пресненский суд Москвы признал виновным блогера и журналиста Антона Носика и оштрафовал на 500 тыс. рублей (около 8 тыс. долларов) по делу об экстремизме за его текст в поддержку

"Учитывая смягчающие обстоятельства. суд считает возможным назначить Носику наказание в виде штрафа", - огласил решение судья Евгений Найденов.

Носик обвиняется по статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Свою вину он не признал и заявил, что не собирается отказываться от своих слов.

Носика судили за экстремизм в статье "Стереть Сирию с лица земли", которую он разместил 1 октября 2015 года в своем блоге в "Живом журнале".

Статья появилась на следующий день после того, как 30 сентября 2015 года Россия впервые официально заявила, что нанесла авиаудары в Сирии.

"Кто б ни бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую, а если ее вообще сотрут с лица Земли — не огорчусь ни разу, только спасибо скажу", - говорится в тексте Носика.

Блогер обосновывал свой призыв стереть страну с лица земли тем, что "за последние 70 лет Ближний Восток не видел от Сирии ничего, кроме агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя".

Носик также призывал президента РФ Владимира Путина использовать в Сирии ковровые бомбардировки.

"А что дети, которые погибли при бомбежках, с тебя на том свете спросят, зачем ты их убил — лично я в загробную жизнь не верю, так что просто прими иудаизм и расслабься, не спросят они тебя ни о чем", - написал Носик.