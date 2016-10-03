Российского блогера оштрафовали за призыв стереть Сирию с лица земли

Антон Носик обосновал свой призыв бомбить Сирию тем, что в ней живут сторонники нацистов.
"Учитывая смягчающие обстоятельства. суд считает возможным назначить Носику наказание в виде штрафа", - огласил решение судья Евгений Найденов.
Носик обвиняется по статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Свою вину он не признал и заявил, что не собирается отказываться от своих слов.
Носика судили за экстремизм в статье "Стереть Сирию с лица земли", которую он разместил 1 октября 2015 года в своем блоге в "Живом журнале".
Статья появилась на следующий день после того, как 30 сентября 2015 года Россия впервые официально заявила, что нанесла авиаудары в Сирии.
"Кто б ни бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую, а если ее вообще сотрут с лица Земли — не огорчусь ни разу, только спасибо скажу", - говорится в тексте Носика.
Блогер обосновывал свой призыв стереть страну с лица земли тем, что "за последние 70 лет Ближний Восток не видел от Сирии ничего, кроме агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя".
Носик также призывал президента РФ Владимира Путина использовать в Сирии ковровые бомбардировки.
"А что дети, которые погибли при бомбежках, с тебя на том свете спросят, зачем ты их убил — лично я в загробную жизнь не верю, так что просто прими иудаизм и расслабься, не спросят они тебя ни о чем", - написал Носик.Интерфакс , ZN.UA ,