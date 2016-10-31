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Загрязнение воздуха способствует ежегодной гибели 600 тысяч детей – ЮНИСЕФ

31 октября в 06:57

Почти каждый седьмой ребенок в мире проживает в регионе с крайне загрязненным воздухом.

экология
Сотни миллионов детей дышат крайне грязным воздухом
ecoport.org.ua
Почти каждый седьмой ребенок – всего около 300 млн детей всем мире – проживает в регионах с крайне высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщает в понедельник 31 октября на своем сайте детский фонд ООН – ЮНИСЕФ.

"Примерно два млрд детей проживают в областях, где уровень загрязнения воздуха не соответствует минимальным стандартам качества воздуха, установленным Всемирной организацией здравоохранения", - заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк. По данным организации, наибольшее число детей страдает от загрязненного воздуха в странах Южной Азии и Африки.

"Загрязнение воздуха является значительным сопутствующим фактором, каждый год приводящим к смерти 600 тыс. детей младше пяти лет, оно также каждый день угрожает жизни и будущему миллионов детей", - рассказал Лейк, основываясь на данные исследования ЮНИСЕФ "Очистим воздух для детей".

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Ранее Всемирная организация здравоохраненияконстатировала, что девять из каждых 10 человек на земле живут в районах с чрезмерным загрязнением воздуха. В связи с этим ВОЗ предупредила о чрезвычайной ситуации для здравоохранения

По материалам: ZN.UA
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