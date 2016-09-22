Порошенко призвал ЮНИСЕФ вмешаться в ситуацию с детьми-заложниками в ДНР

Президент Украины считает, что взятие детей в заложники недопустимо в 21-м веке.

Порошенко обратился за помощью в Детский фонд ООН Сайт ООН

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Нью-Йорке в ходе 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) вмешаться в ситуацию с взятием боевиками "ДНР" в заложники подростков.

"Я был шокирован, когда узнал, что недавно поддерживаемые Россией НВФ на территории Донбасса берут детей в заложники. Они показали видео допроса подростков, которых они обвинили в какой-то провокационной деятельности. Такое поведение недопустимо в 21 веке и мы призываем ЮНИСЕФ вмешаться и остановить пытки над этими детьми", - заявил Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Еще 12 сентября ряд российских СМИ со ссылкой на сайт так называемого "министерства госбезопасности ДНР" сообщили о задержании в Донецкой области семерых подростков в возрасте от 15 до 18 лет якобы по подозрению в связи с украинскими спецслужбами и совершении диверсий в ДНР. Самому старшему из них 18 лет, а самому младшему - 15.

После той информации письма в ОБСЕ и ЮНИСЕФ направила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко. Она попросила международные организации проверить состояние здоровья детей и установить обстоятельства их задержания.

В среду, 21 сентября, после заседания в Минске Трехсторонней контактной группы Геращенко сообщила, что члены группы обсудят вопрос о задержании подростков на следующем заседании.

"Сегодня нам не удалось обсудить вопрос незаконного задержания детей, которых другая сторона объявила диверсантами. Этому будет посвящена часть следующей встречи", -сообщила Геращенко в Facebook.

Напомним, боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" требуют от Украины освободить более 600 человек, задержанных и осужденных за совершение тяжких преступлений, в обмен на освобождение 45 украинских граждан, которых удерживают в заложниках в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

О вовлечении боевиками в свою деятельность подростков читайте в статье в "Зеркале недели" "Дети войны: как Россия привлекает украинскую молодежь с временно оккупированных территорий к террористической деятельности".