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За неделю после возобновления российских авиаударов в Алеппо погибли более 140 мирных жителей

22 ноября в 13:36

Правозащитники документируют факты ранения и гибели гражданских лиц из-за бомбардировок России и Асада.

алеппо
Очередной штурм восточного Алеппо сопровождается крупными жертвами среди гражданских
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По меньшей мере 141 мирный житель, был убит за неделю после возобновления бомбардировок восточной части Алеппо, удерживаемой силами сирийской оппозиции. Среди погибших –18 детей.

Как сообщает агентство Reuters, соответствующие данные приводит Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. Правозащитники утверждают, что располагают документальными свидетельствами сотен фактов ранений местных жителей в результате российских и сирийских авиаударов, а также артобстрелов силами Асада и их союзниками осажденной части города.

Очередной штурм Алеппо начался в прошлый вторник, после недельной паузы.

Наблюдатели сообщают о гибели 87 бойцах оппозиции и неустановленных лиц в восточной части города.

Правозащитники также задокументировали гибель 16 гражданских лиц, включая 10 детей, и десятки раненных, в результате обстрела повстанцами контролируемой правительством Асада западной части города.

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Напомним, постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр назвала имена сирийских генералов и полковников, которые ответственны за бомбардировки гражданских лиц в Алеппо и пытки задержанных. 

15 ноября, в Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей разбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.

1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Алеппо Сирия Россия
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