За неделю после возобновления российских авиаударов в Алеппо погибли более 140 мирных жителей

Правозащитники документируют факты ранения и гибели гражданских лиц из-за бомбардировок России и Асада.
Как сообщает агентство Reuters, соответствующие данные приводит Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. Правозащитники утверждают, что располагают документальными свидетельствами сотен фактов ранений местных жителей в результате российских и сирийских авиаударов, а также артобстрелов силами Асада и их союзниками осажденной части города.
Очередной штурм Алеппо начался в прошлый вторник, после недельной паузы.
Наблюдатели сообщают о гибели 87 бойцах оппозиции и неустановленных лиц в восточной части города.
Правозащитники также задокументировали гибель 16 гражданских лиц, включая 10 детей, и десятки раненных, в результате обстрела повстанцами контролируемой правительством Асада западной части города.
Напомним, постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр назвала имена сирийских генералов и полковников, которые ответственны за бомбардировки гражданских лиц в Алеппо и пытки задержанных.
15 ноября, в Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей разбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.
1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.ZN.UA